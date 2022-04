Les artistes et le public en communion autour de la philosophie du centre culturel de Lessines

"Les artistes qui sont en tournée à l’international ne cherchent pas à se faire des amis" , souligne Fred Maréchal. " Ce n’est pas pour autant que certains rapprochements n’ont pas lieu, mais ils sont plutôt liés à leur quotidien hors de la tournée."

Le directeur du CCRM se souvient ainsi du regretté chanteur américain Tony Joe White. "Alors qu’il était dans ma voiture, conduite par notre régisseur, il est tombé sur un magazine de pêche, une passion que nous partagions. S’en sont suivies trois heures de discussion à ce propos et il est reparti avec certains de mes leurres avant de nous rappler pour nous remercier. C’est d’ailleurs un sujet que l’on aborde souvent avec Beverly Joe Scott aussi!"

En dehors des passions partagées, c’est parfois la distraction de certain(e)s qui créent les instants cocasses. "Il est arrivé à quelqu’un de l’équipe de “kidnapper” malencontreusement le chanteur d’un groupe de métal suite à une erreur en allant chercher à l’aéroport un groupe qui jouait chez nous!"

Produits locaux pour tous

On le sait, le centre culturel met en place une philosophie toujours plus tournée vers le circuit court. Et les artistes qui se produisent à Lessines sont eux aussi invités à découvrir les produits locaux. C’est ainsi que les Stranglers ont apprécié la bière locale. "Nous avons vraiment développé une relation de confiance avec eux. Ils sont venus souvent jouer chez nous et aiment ça. Un jour, ils sont repartis dans leur tour bus avec un bac de Moinette qu’ils appréciaient particulièrement. Quelle ne fut pas notre surprise quand ils sont revenus quelques jours après nous redéposer la vidange! C’est quand même très loin de l’image sulfureuse de la jeunesse de ce groupe qui a été interdit de scène en Angleterre!"

À l’inverse, certaines grandes pointures sont loin d’être humainement correctes. Ainsi, le centre culturel lessinois a été contraint de porter plainte contre Dick Dale, le fondateur de la surf musique et guitariste du générique de Pulp Fiction. "Il exploitait ses musiciens, prenait l’argent prévu pour l’hôtel et les logeait dans chambres miteuses. Quand il est venu au Roots & Roses, il nous avait dit que les musiciens ne mangeraient pas. Quand cela arrive, on rétrocède les frais non dépensés aux artistes. C’est ce qui était prévu. Mais, lorsque les musiciens sont arrivés, ils ont demandé à manger et on les a servis. Malgré cela, Dick Dale exigeait de récupérer l’argent. Nous avons tenu bon, mais à la fin du festival, il est allé se servir lui-même dans les caisses, en bousculant deux personnes. Ce n’était que deux ou trois cents euros, mais nous ne pouvions pas ne rien faire, même si l’on s’attendait à ce que notre plainte n’aboutisse pas."

Heureusement, les mauvais souvenirs ne sont pas légion et bien souvent, ce sont de belles histoires qui naissent au détour de la scène. "Le groupe Triggerfinger est venu à Lessines alors qu’il était totalement inconnu. Pour leur tournée lors de leur 20eanniversaire, ils n’avaient que quelques dates en Belgique et pour la seule en Wallonie, ils ont demandé à venir chez nous." Un beau cadeau de la part de ce groupe de rock qui était alors devenu inaccessible pour le CCRM.