C’est sous un magnifique soleil que les Lessinois (es) se sont donné rendez-vous au Parc Watterman, samedi dernier. Pour l’occasion, le passage de "madame la Cloche" était annoncé, mais pas seulement. En effet, les enfants ont également pu découvrir la nouvelle plaine de jeux. Au terme de quatre années de travail entre les différents services partenaires (la Ville de Lessines et le Rotary club de Lessines), une nouvelle aire de jeux inclusive trône au milieu du parc.

Tous ont eu le plaisir d’inaugurer cette nouvelle plaine de jeux cofinancée par la Ville de Lessines et le Rotary club, avec l’aide d’un fond du Rotary international.

Cet espace a été réfléchi pour offrir des jeux accessibles aux enfants jusqu’à 12 ans.

À la suite de quelques discours de circonstances, les enfants impatients ont pu courir à la chasse aux œufs afin de remplir leurs petits paniers de chocolat et autres jouets.

Monsieur Michel a lancé ses "tubes" et un chanteur d’opéra revisitant les chants des films Disney a également animé la fête, complétée par quelques pas de danses des petits géants des Cayoteux.

Entre le toboggan, les filets d’escalade, les parcours d’agilité, ou encore le petit autobus, etc., la nouvelle aire récréative semble combler les enfants venus en nombre s’y amuser. Désormais, l’espace très coloré offre aux plus jeunes un nouveau lieu de rencontre ludique et à proximité des services d’accueil de la petite enfance comme Ami… l’Pattes et le Cerceau. Tous espèrent évidemment que les jeux seront utilisés correctement afin de perdurer et que les enfants puissent en profiter un maximum.