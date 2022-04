Les Pénitents de retour pour leur 70e

"L’année 2020 restera historique car il s’agit de la seule fois où les Pénitents ne sont pas sortis depuis leur apparition en 1952" , développe Gérald Decoster, historien et président de la fabrique d’église, organisatrice de l’événement. "En raison de la pandémie, l’office avait alors seulement été radiodiffusé. En 2021, il avait pu se faire en présence de quinze personnes qui assuraient au maximum les rôles de la procession."

Mais cette fois, ça y est. On se replonge dans la tradition. On l’accentue même. "En prévision des 550 ans de la mise au tombeau du Christ, qui auront lieu en 2025, nous essayons de remettre sur pied une série de rites comme cette année avec la prière qui suivra cette mise au tombeau somme toute assez simple."

Et ce ne sera pas la seule nouveauté pour cette édition particulière. Outre la chorale décanale composée de plusieurs chorales de la région, l’office sera aussi animé par une délégation des Petits chanteurs de Belgique. "Ils ont proposé de chanter durant la mise en place de la procession à l’intérieur de l’église, mais aussi durant la mise au tombeau. Ils prendront également place au sein du cortège historique comme des représentants de nombreuses associations locales. Des collaborations précieuses qui permettent de faire vivre la tradition."

Une tradition qui a déjà fortement évolué à travers le temps pour rester ancrée dans son époque. "Je ne pense pas que la mise au tombeau du Christ existerait encore aujourd’hui si l’on n’avait pas vu apparaître, dans la procession séculaire, les Pénitents le 11 avril 1952. Et ce, à peine un mois avant la consécration de l’église Saint-Pierre, siège de la tradition, détruit par le bombardement de 1940. Les hommes, autrefois en civil étaient désormais revêtus de la robe et de la cagoule de bure, assurant un anonymat total."

Dès les années qui ont suivi la naissance des Pénitents, la procession s’est encore enrichie du groupe des jeunes femmes en capes noires, accompagnant la statue de Notre-Dame des sept Douleurs.

Comme toute tradition historique, ce Vendredi saint de Lessines s’est donc progressivement formé pour en arriver à son état actuel. "Un document d’archive l’évoque pour la première fois en 1475, mais il est probable que ses origines remontent plus haut encore.Aucune révolution ou guerre n’interrompra la tradition, même si elle se fera alors plus discrète. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le caractère de la tradition sera réaffirmé et, malgré le bombardement de l’église Saint-Pierre le 11 mai 1940, elle se perpétuera jusqu’à ce que la réouverture de l’édifice au culte en mai 1952 permette de magnifier de façon austère ce que l’on peut nommer la trilogie du Vendredi saint lessinois: office, procession et mise au tombeau. Depuis lors, les cérémonies se déroulent le soir. Après un office dans une église qui se teinte progressivement de rouge – couleur liturgique du "jour" – avec la tombée de la nuit, les lumières de la vieille ville et des maisons s’éteignent, tandis que la procession se forme dans l’édifice vieux de près de 1000 ans."

La procession sort dans une ville plongée dans l’obscurité, au son des tambours et des crécelles, un convoi funèbre éclairé par les seules torches des pénitents encagoulés et les flambeaux des jeunes femmes, quelque deux cents personnes escortant la croix, le Christ et Notre-Dame des sept douleurs. "Cette tradition née au Moyen Âge et qui demeure unique dans le nord de l’Europe, ne cesse d’étonner croyants ou simples touristes qui rejoignent Lessines pour l’occasion, ils puisent ce qu’ils souhaitent d’une tradition demeurée respectueuse de son histoire et de ses mutations."