Douze logements pour réhabiliter l'ancienne brasserie du sentier de la Vignette à Lessines

"Le projet a pour ambition d’y installer confortablement douze unités de logements, de typologies variées (simplex, duplex, quadriplex et logement PMR)" , peut-on lire dans le dossier consultable à l’administration communale de Lessines jusqu’au 19 avril.

Pour mettre en œuvre ce projet, "le bâti sera nettoyé de ses éléments internes superflus (cloisons, escaliers, etc) afin de produire des plateaux vides et aménageables. Une majeure partie des structures internes (poutres et planchers) sont conservées afin de préserver le cachet industriel d’origine."

Le projet proposera ainsi douze logements dont les surfaces brutes moyennes sont d’approximativement 80 m2. Par ailleurs, "le complexe est équipé de locaux communs d’une surface d’environ 72 m2avec diverses caves privatives."

Optimiser les espaces

Le projet intègre également un abri pour onze vélos ainsi qu’un parking pour dix véhicules.

Le reste de la parcelle sera aménagé en parterres gazonnés, mais aussi en espaces extérieurs privatifs (terrasses et jardins).

Le tissu urbain environnant est composé en majeure partie d’habitations dont la typologie est variée. Le demandeur a constitué son dossier en deux volets. Il a d’abord résumé la situation existante sur base des éléments relevés et analysés in situ et ensuite décrit le projet proposé et démontré ses avantages pour les occupants et utilisateurs.

"La situation actuelle fait état de la présence sur une grande partie du terrain d’un bâtiment industriel découpé en plusieurs zones et trois bâtiments."

Ainsi l’édifice s’étend sur un maximum de quatre étages avec rez-de-chaussée. "Tous les volumes du bâti n’atteignent pas la hauteur maximale, de telle sorte à ce que l’ensemble présente des jeux de plateformes et toitures plates décalées les unes par rapport aux autres. L’empreinte au sol est de forme singulière, non-conventionnelle, ce qui conditionnera notamment fortement le projet dans son aménagement interne."

Patrimoine industriel conservé

Globalement, l’objectif est de conserver au maximum du possible l’ossature existante, qui possède un cachet et un historique qui lui est propre. "Les logements s’y installent de manière relativement discrète, afin de ne pas perturber l’équilibre esthétique de l’édifice."

Ainsi, le rez-de-chaussée est intégralement revisité afin d’aménager deux logements PMR, l’entrée d’un quadriplex ainsi que les caves. "Les deux habitations PMR sont des studios qui profitent des larges espaces afin de permettre aux moins valides une circulation aisée et fluide, dans le respect maximal des normes en la matière. Ces logements profitent de larges baies afin d’amener un maximum de lumière naturelle en leur sein. De plus, les occupants peuvent jouir d’une terrasse et d’un jardin externe donnant directement sur leur pièce de vie."

La circulation intérieure a été étudiée pour relier les bâtiments et espaces. "L’ensemble fonctionne grâce à un couloir central qui distribue deux cages d’escalier distinctes."

Le 1eret 2eétage sont très similaires. Ils disposent chacun de trois logements, ainsi qu’une partie du quadriplex. "Le 3eétage est également très similaire aux deux premiers."

Le projet ne réalise pas d’excavation lourde, à l’exception d’un agrandissement au rez-de-chaussée, au niveau de l’appartement PMR central. Effectivement, cette extension nécessite une nouvelle fondation, à cause de l’extension de la dalle de sol. "Le (nouvel) immeuble est accessible par deux entrées distinctes, dont l’une directement accolée au parking créé. Ce dernier prend position sur la friche longitudinale à fond de parcelle. L’abri vélo sera réalisé avec une structure légère en ossature bois et en bardage caillebotis, de sorte à limiter son impact tant visuel que structurel sur le reste de la parcelle."

