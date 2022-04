Ancienne gare d’Ollignies: permis refusé

Des intentions cachées?

Plusieurs éléments ont conduit à cette décision. D’abord, le collège communal estime que le dossier n’est pas complet. "Le projet prévoit d’utiliser un tronçon de l’ancienne ligne de chemin de fer 87, actuellement désaffectée et reprise en zone d’espace vert au plan de secteur, mais cet aménagement n’est pas compris dans la demande de permis" , peut-on lire dans l’arrêté.

Il en va de même pour la dérogation au plan de secteur qui serait obligatoire. "Les aménagements de ce tronçon de l’ancienne ligne ne sont pas conformes à sa destination au plan de secteur et la dérogation nécessaire n’a pas été sollicitée."

En outre, les autorités soulignent que "le demandeur a déjà commencé les travaux d’aménagement de ce tronçon sans disposer des autorisations nécessaires" .

En termes d’infrastructures, le collège communal a aussi estimé que la voirie qui serait utilisée (à savoir le chemin des Étangs) n’est pas suffisamment équipée. "Le demandeur prévoit de procéder à un empierrement sur une partie de l’ancienne voie ferrée à l’est du site afin de rejoindre le chemin des Étangs" , rappelle-t-on dans le dossier. "Une partie de ce tronçon se situe en zone d’espaces verts au plan de secteur et la direction des Déplacements doux et de la Sécurité aménagement de voiries s’oppose à tous travaux sur l’assiette de l’ancienne voie ferrée, celle-ci devant être aménagée en RAVeL dans le futur. Le charroi ne pourra donc pas transiter via un tronçon de l’ancienne voie ferrée ni par le chemin des Étangs. Dès lors, le plan de circulation du site doit être revu." Pour les autorités, il n’est en effet pas question que le charroi camion généré par le projet emprunte les voiries du centre du village d’Ollignies, vu les nuisances que ça produirait.

Un frein à la dépollution et à la mobilité

Pour prendre sa décision, le collège s’est bien entendu appuyé aussi sur l’avis des autres instances compétentes et notamment sur celui de la direction de l’Assainissement des sols (DAS). "Une étude conclut à la présence de pollutions nécessitant la réalisation d’une étude et la mise en œuvre du permis risquerait d’entraver l’assainissement du terrain si celui-ci était requis au terme de cette étude."

Le SPW Mobilité et Infrastructures, après avoir rappelé que le projet se situait à proximité de l’ancienne ligne ferroviaire 87c qui est un RAVeL potentiel, a estimé que "l’intégrité de ce tracé devait être préservée afin de ne pas impacter de futurs travaux d’aménagement de la ligne. Aucun stockagede matériaux ou de véhicules ne pourra se faire sur ce tronçon. Aucune traversée carrossable de l’ancienne l igne ne sera aménagée."

Treize réclamations

Enfin, le collège a pris en compte les réclamations faites par les citoyens au cours de l’enquête publique qui s’est tenue au mois de janvier dernier.Les riverains ont surtout mis en avant les nuisances engendrées par un tel projet; notamment le charroi et le bruit. Selon eux, il est donc nécessaire de prévoir des aménagements pour limiter les nuisances sonores en bout de propriété (mur antibruit, mur végétal) en raison dès activités prévues dès 5h30. Une autre crainte des Ollignois réside dans les vibrations générées par les opérations de chargement et déchargement d’arbres.

Ils ont également pointé du doigt l’incompatibilité du projet avec le pré-RAVeL existant et sur son développement futur, mais aussi divers risques en termes de sécurité. En un mot, pour les citoyens, un tel projet n’a pas sa place au cœur d’un petit village rural.