Le 4 novembre 2019, il participe à un vol avec effraction d’un véhicule et d’un vélo avec deux autres co-auteurs."Il a toujours nié pour la voiture", a déclaré son avocat qui sollicite l’acquittement pour cette prévention. Un point sur lequel s’est accordé le procureur du roi, faute de preuve.

«Tous les éléments sont établis»

Quelques jours plus tard, il commet les mêmes faits à deux reprises."Je ne me souviens plus de ce que j’ai fait des biens", a souligné S.C.

Le 10 novembre 2019, plus grave encore. Alors en état de récidive légale et toujours en mauvaise compagnie, il commet un vol à main armée au Ladbrokes à Lessines.

"Le gérant a été pointé au cou puis jeté au sol. Le suspect a utilisé le même véhicule volé à la Louvière. Les vidéos de surveillance en témoignent", a précisé le ministère public.

L’une des autres personnes impliquées a été interpellée en premier lieu par la police. Elle a avoué les vols en dénonçant ses complices."Tous les éléments sont établis"! Le magistrat requiert deux ans de prison pour le détenu et quatre ans pour les coauteurs.

La défense a plaidé l’article 65 alinéa 2, soit elle considère que la peine prononcée par le tribunal de Liège est suffisante. Le dossier est mis en continuation au 26 avril.