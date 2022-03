Le projet de piscine au menu des retrouvailles des conseillers communaux lessinois

La séance débutera par la présentation du projet de construction d’un complexe aquatique par l’architecte en charge du dossier.

Les conseillers devront ensuite statuer sur un subside extraordinaire de 6000 € à la Pelote joyeuse Lessines pour la pose d’un compteur d’eau, mais aussi sur divers marchés publics. Ceux-ci concernent l’adhésion au service Lumière d’ORES pour l’éclairage public, l’assistance dans la réalisation des analyses de risques incendie dans les différents bâtiments communaux, l’acquisition de matériaux en fonte et de peinture routière pour le service des Travaux, l’élagage, abattage et dessouchage des arbres sur le territoire de la Ville de Lessines suite à la récente tempête et l’acquisition de tableaux interactifs pour les écoles communales.

Enfin, avant les éventuelles questions d’actualité des conseillers, l’assemblée se penchera sur deux dossiers relatifs au bien-être animal. Le premier concerne le renouvellement de la demande de subvention par le SPW en matière de bien-être animal (2022-23) et le second la convention relative à la prise en charge des animaux abandonnés, perdus et errants avec l’ASBL Opale.

