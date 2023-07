Lens : 140 000 euros dépensés par la commune au lieu de 80 000 pour adhérer à Ipalle

D’ici quelques mois, le dernier parc à container entièrement communal fermera ses portes. Il est situé sur la commune de Lens mais n’est plus adapté et la commune devait trouver une solution. Cette dernière a été trouvée via le prochain parc à container qui sera situé à Chièvres et qui servira aux communes de Chièvres, Brugelette et donc, Lens. Cette situation force la commune de Lens à s’affilier à l’intercommunale Ipalle qui dessert principalement le Tournaisis mais pour ce faire, la commune devra débourser la coquette somme de 140 000 euros. “Au départ, on nous avait parlé de 80 000 euros mais cette somme a largement augmenté”, estime Thomas Pierman, conseiller communal PS. “Si nous avions, comme nous l’avons toujours voulu, trouvé un terrain sur l’entité et adhéré à Hygea pour construire un nouveau parc à container, cela nous aurait coûté nettement moins cher.”