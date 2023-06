Le village de Cambron-Saint-Vincent en circulation locale? Le tribunal de Mons dit oui

L’ASBL "Protection et libertés", composée de huit membres et plus de 200 adhérents, considérait que cette nouvelle réglementation renvoyait le charroi vers la Commune de Brugelette, et plus particulièrement vers le village de Gages, qui souffre déjà énormément du trafic routier occasionné par les (très) nombreux visiteurs du parc animalier Pairi Daiza.

Dans son jugement, le tribunal civil considère la demande de l’ASBL comme "recevable, mais non fondée". L’association n’a en effet pas été en mesure d’apporter des preuves de ce qu’elle avançait. Interrogé, le représentant de l’ASBL, Michel Niezen, également conseiller communal de l’opposition "Les Communaux" à Brugelette, regrette de ne pas avoir eu "les moyens" de le faire. "Nous avons demandé des compteurs à droite et à gauche, en vain", précise Michel Niezen. "Mais je regrette: il aurait suffi de venir sur le terrain pour voir les évidences. Du jour au lendemain, le trafic est devenu incontrôlable. "

Le conseiller communal est évidemment "attristé " par la décision, mais "elle aura eu le mérite d’ouvrir le débat ". "Et grâce à elle, nous avons acquis de bonne connaissance sur la manière dont les autorités fonctionnent. Notre démarche nous a permis en outre de mettre les responsabilités de la Région wallonne en évidence. "

De son côté, la Commune de Lens est évidemment heureuse de la décision du tribunal. "Le jugement prouve que je n’ai pas pris ce règlement pour emmener les automobilistes vers Gages, comme le pense M. Niezen ", indique Isabelle Galant, la bourgmestre de Lens. "J’ai pris cette décision pour préserver cette partie du village qui souffrait aussi du trafic de visiteurs. Je n’ai pas voulu isoler ma Commune, mais préserver les habitants. Je suis satisfaite que le juge ait compris ma démarche. " L’ASBL "Protection et libertés" n’entend pas faire appel de cette décision.