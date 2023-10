La suprématie du MR semble cette fois bien menacée à Frasnes-lez-Anvaing (vidéo)

Il ne fait pas de doute que l’actuelle bourgmestre conduira la liste MR. Carine De Saint-Martin pourra compter sur la présence de ses échevins Pierre Bourdeau d’Huy, Daniel Richir (le seul candidat restant, toutes listes confondues, du scrutin de 1988, confie pourtant avoir hésité) et probablement Sébastien Dorchy, qui déclare cependant que sa décision n’est pas encore arrêtée.

Le chef de groupe Vincent Duchateau s’annonce, lui aussi, "en plein questionnement ".

Certains candidats(e)s ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure, d’autres arrivent, issus des jeunes MR, à l’instar du président Nicolas Gallet.

Ce qui changera surtout la donne: le MR a perdu ou va perdre plusieurs gros faiseurs de voix : Jean-Luc Crucke (2 516) – sur quelle formation ces votes se reporteront-ils alors qu’il a changé de parti ? Jacques Dupire (1 561), Valéry Gosselain (806) ou André Duthy (683). C’est beaucoup ! Le MR y laissera des plumes, probablement la majorité absolue, tout en restant une composante forte du conseil communal.

Au PS, même si Marian Clément prétend qu’il est trop tôt pour parler de tête de liste, il semble assuré que c’est le nouvel échevin qui conduira les troupes. Devant Myriam Polet ? Il se murmure que les socialistes ont du mal à composer leur liste, ce que dément le Montrœulois: "on a une bonne section MJS, avec des jeunes qui en veulent." Le PS se présentera seul au scrutin. Le président du CPAS Michel Devos sera également à coup sûr de la partie.

Beaucoup d’incertitudes

La secrétaire d’État Marie-Colline Leroy fera campagne avec l’équipe Écolo et figurera sur la liste, même si elle déclare que rien ne sera décidé avant "une proposition équilibrée, avec de nouvelles têtes et une belle dynamique " (dont des personnalités influentes en dehors de l’entité) qui sortira fin octobre lors d’une AG.

On croit les Verts quand ils prétendent que leur leader (euse) n’est pas encore désignée. Ce pourrait être une femme Dominique Rombaut, entrée récemment au CAS) ? Ou Didier Verdoncq (conseiller communal depuis 2006, il peut demander une dérogation) ? Ou bien Jean-Yves Hansart, le fils d’Émile ? Ou…

Ensemble Citoyens apparaît sans doute comme la formation qui a le moins à mal à former sa liste, pouvant compter sur le réservoir d’Horizon Citoyen (qui bénéficie d’une visibilité supplémentaire avec l’entrée inattendue d’Amaury de Lannoy dans l’hémicycle), l’arrivée de l’ex PS Jacky Foucart (460 voix de préférence) et l’engouement que suscite la création d’un nouveau mouvement: un signe fort pour certains supporters qui, après le succès de l’afterwork au château d’Anvaing voient déjà Jacques Dupire bourgmestre en 2024 "Là, on est sur un petit nuage, mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tu é, dit celui qui annonce déjà que son parti n’exclura personne lors de discussions pour une éventuelle future alliance: j e n’ai pas d’ennemis, je n’ai que des adversaires."

L’actuel conseiller indépendant emmènera sans doute la liste déjà composée à 80%, où on retrouvera les cinq conseillers actuels, Taïna Haustraete et Christelle Decaigny, ou la trésorière de EC Isabelle Descamps. "I l y aura 50% de nouvelles têtes", précise Michel Delitte, qui soutiendra la désignation de Jacques Dupire tout en haut de la liste.

Ils avaient promis du changement !

Sur cette photo de l’installation du conseil communal en 2018, Didier Verdoncq (Écolo) remplace déjà Émile Hansart et Natasja Hardy (MR), Dany D’Hont. Maryse Bouchez (MR) partira au CPAS, comme Valéry Gosselain, (MR) qui donnera sa démission de président en 2023. L’échevin André Duthy (MR) fera de même. Le bourgmestre empêché Jean-Luc Crucke s’était déjà retiré du conseil en 2019. Marie-Colline Leroy (Écolo) démissionnera, elle aussi, pour devenir secrétaire d’État., Michel Devos (PS) pour prendre la présidence du CPAS. Et le directeur général, Dominique Vallez, a pris sa retraite. Ont siégé par la suite: Maxime Gérard, Xavier de Theux, Corinne Hergibo et Liana Cozigou, (MR) Marian Clément (PS), devenu depuis échevin, Amaury de Lannoy (HC), José Halluin (PS) et Jean-Paul Doeraene (Écolo). Soit au total depuis le début de la mandature 29 personnes. Des vingt et un noms sortis des urnes à l’issue du dernier scrutin, quatorze sont toujours en place, même si d’entre eux ont "changé" de parti. ©EDA

Début décembre 2018, le ministre Jean-Luc Crucke ayant décidé de rester au gouvernement, Carine De Saint-Martin devient, à 38 ans, bourgmestre faisant fonction de Frasnes-lez-Anvaing. Elle remplace Jacques Dupire, écarté d’abord du poste de premier échevin, puis exclu par ses partenaires de MR après des soupçons de fraude qu’il a toujours niée. Entre-temps, dans la majorité absolue (14 sièges), Natasja Hardy avait pris la place de Dany D’Hont, frère de Christine tandis que Maxime Gérard et Xavier de Theux remplaçaient Valéry Gosselain, devenu président du CPAS, et Maryse Bouchez partie au CAS. Chez Écolo, Émile Hansart a laissé sa place à Didier Verdoncq.

En septembre 2019, Jean-Luc Crucke se retire du conseil et Carine De Saint-Martin devient bourgmestre effective. Liana Cozigou prête serment, Nadine Leriche ayant renoncé à la fonction pour rester au CAS.

En septembre 2021, Maxime Gérard, qui a quitté l’entité, remet à son tour sa démission. Nathalie Benne-Carteus, qui doit prendre sa place travaille au sein du personnel communal, ce qui est incompatible avec une place au conseil. Ne reste alors que la 21e élue, sur la liste MR, Corinne Hergibo, qui prête serment au mois de novembre. Coup de théâtre quelques semaines plus tard: elle quitte également la commune et en juillet 2022, le… socialiste Marian Clément fait son entrée au conseil.

En mars 2023, Valéry Gosselain démissionne de son poste de président de CPAS et André Duthy de celui d’échevin des Travaux. Il sera remplacé par Amaury de Lannoy (Horizon Citoyen). De 14 élus, le MR est ainsi passé à 11. Jacky Foucart annonce de son côté qu’il quitte le parti socialiste pour rejoindre le mouvement de Jacques Dupire… et dans la foulée, on apprend, en mai, que le MR ouvre sa majorité au PS. Michel Devos devient président de CPAS. Il sera remplacé en juillet par José Halluin (PS).

Enfin, un mois plus tard, l’Écolo Jean-Paul Doeraene fait son retour au conseil, en remplacement de Marie-Colline Leroy, devenue secrétaire d’État à l’Égalité des Genres, des Chances et à la Diversité.

Durant cette mandature, deux conseillers communaux (Maxime Gérard et Corinne Hergibo) ont déménagé, une autre (Nathalie Benne-Carteus) a été empêchée de prendre son poste. Un bourgmestre empêché (Jean-Luc Crucke), un président de CPAS (Valéry Gosselain), un échevin (André Duthy) et une secrétaire d’État (Marie-Colline Leroy) ont démisssionné.

Des vingt et un noms qui étaient sortis des urnes en 2018, il en reste quatorze, dont deux élus (Jacques Dupire et Jacky Foucart), qui ont quitté leur formation d’origine. tandis que neuf mandataires qui auraient dû prêter serment comme conseillers communaux ont, pour des raisons diverses, démissionné, avant même d’avoir siégé. Il s’agit d’Émile Hansart, Dany D’Hont, Maryse Bouchez, Nadine Leriche (qui y passera toutefois comme présidente du CPAS faisant fonction), Taïna Haustraete, Myriam Bonnave, Vinciane Sonck, Jean Debruyne et Benoît Urbain.