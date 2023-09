Les villages de Hacquegnies et de Montrœul-au-Bois privés d’eau, ce mercredi, jusqu’à au moins 12 h 30

En raison d’une fuite sur une conduite, les villages de Hacquegnies et de Montrœul-au-Bois sont privés d’eau, ce mercredi matin. "L’incident a été signalé vers 5 h 20, précise Benoît Moulin, porte-parole de la SWDE. Une importante fuite a été constatée au niveau de la conduite qui relie le captage de Moustier aux villages d’Hacquegnies et de Montreuil-au-Bois. La conduite s’est fissurée, et finalement s’est cassée. Vu l’importance de la fuite, et le temps des réparations, nos techniciens ont dû fermer complément la distribution de l’eau dans la conduite. Comme il s’agit de l’unique source d’approvisionnement en eau pour les deux villages concernés, cela explique le fait qu’il n’y ait plus du tout d’eau…"