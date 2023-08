La zone de police des Collines saisit 1,5 kg de cannabis !

Sur les réseaux sociaux, la zone de police des Collines réaffirme sa volonté de lutter contre le trafic de stupéfiants et précise que dans cette optique, ses services d’intervention et d’enquêtes et recherches ont réalisé une perquisition sur le territoire et ce dans le cadre d’un dossier à l’instruction, avec à la clé un bilan on ne peut plus positif. Ont ainsi été saisis une somme de 1.200 €, 1,5 kg de cannabis, 7 plants, deux armes (des fusils à plomb) et des objets de valeur. Une inculpation avec des conditions a également été signifiée.