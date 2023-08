Frasnes-les-Bassins au menu du conseil communal (séance commune avec le CPAS) de Frasnes-lez-Anvaing

Avec le compte du CPAS

Après les communications, on examinera une petite modification du Règlement général de police harmonisé au sein de la Zone de police des Collines, l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 3 000 euros au CCJ, le compte 2022 du CPAS, plusieurs points relatifs aux fabriques d’église, le bilan du Développement rural à mi-parcours, la Communauté d’Énergie Renouvelable de la Sucrerie, l’engagement "Frasnes-lez-Anvaing: commune antifasciste" (point qui avait été reporté) et l’approbation du cahier des charges établi par la société AGUA, de Louvain-la-Neuve, pour l’aménagement et la valorisation touristique de Frasnes-les-Bassins: halle polyvalente (627 390 euros), cabane des expériences, tour et observatoire (357 591 euros) aménagement des abords (création de placettes et de nouveaux chemins en dolomie et porphyre, en dalle gazon, en béton désactivé ; création d’un parvis d’accueil en béton pour la nouvelle halle ; création d’un amphithéâtre de verdure ; reprofilage du terrain, de certaines berges ; comblement d’un bassin, installation de différents types de clôture et de portails ; création d’une noue paysagère ; création de nouvelles passerelles et installation de nouveau mobilier en bois – pour 1 496 406 euros) D’autres tranches conditionnelles (blocs sanitaires, petite mare et ponton, parking, plaine de jeux…) sont subordonnées aux moyens financiers. Le montant total atteint alors 2,56 millions d’euros. Une subvention sera sollicitée auprès du Commissariat Général au Tourisme.

Points supplémentaires

Le conseiller Horizon Citoyen Michel Delitte a fait ajouter un point supplémentaire relatif à l’indisponibilité du gîte de Grandrieu à la suite du rapport de prévention incendie. Le conseiller indépendant Jacques Dupire a fait ajouter trois points supplémentaires sur la contamination du Molenbeek (Renaix), la retransmission des débats des conseils communaux et la Boucle du Hainaut "dossier dans lequel la confusion et les discours ambigus créent l’inquiétude !". Suite à une demande du groupe Écolo, aura lieu l’installation du conseiller Jean-Paul Doerane – et sa prestation de serment – en remplacement de Marie-Colline Leroy, démissionnaire