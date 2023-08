Plus de sécurité et une garderie gratuite à l’école Notre-Dame des Rhosnes

C’est avec le soutien permanent du Pouvoir Organisateur et de la direction, et grâce au succès des événements réalisés par le comité de parents que la garderie sera gratuite dès cette année scolaire, de 7h à 17h à l’école Notre-Dame des Rhosnes de Frasnes. Dans la foulée du nouveau dynamisme instauré par la fraîcheur et l’énergie de l’équipe enseignante renouvelée l’année passée, le comité de parents a en effet proposé au pouvoir organisateur de soutenir financièrement 50% des coûts de la garderie durant cette année et pour les prochaines années également.