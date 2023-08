La "Fête aux cent bières" a fait mousser Anvaing

Le village d’Anvaing a vécu au rythme de sa "Fête aux 100 bières", tout le week-end, et en présence des comités de la région. Avec vingt-six équipes et une Maison de village pleine à craquer, le "blind test" a magnifiquement donné le coup d’envoi des festivités. La fête s’est poursuivie lors de l’incontournable et populaire "quête aux 100 bières". Une météo exceptionnelle a permis de profiter des différentes épreuves situées non loin de la brocante qui, elle aussi, avait réuni la foule. Dimanche, dès les premières lueurs du jour, les randonneurs profitaient du cadre bucolique de la drève d’Anvaing pour entamer cette troisième journée du programme anvinois.