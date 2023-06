Barnabé le cochon et le chien Démon en tournage avec un (Didier) Bourdon grâce à un dresseur de Frasnes-lez-Anvaing

On l’y retrouvera aux côtés de Noémie Lvosky, Didier Bourdon, Marie Bunel… ou Janaïna Halloy Fokan, une jeune actrice originaire de Louvain-la-neuve. Si l’action de cette coproduction franco-belge est censée se dérouler en France, l’intégralité du tournage (35 jours, en mai et juin) s’est déroulée en Belgique, à Hamoir, puis à Embourg et enfin à Limbourg, entre Verviers et Eupen, où un marché de Noël, avec chalets, a même été reconstitué alors que la température dépasse les 30 degrés: c’est ça, la magie du cinéma !

Un décor de Noël, en plein été, qui va souffrir avec le passage du cochon Marcel.. ©Com

Un remuant Marcel…

Le dresseur animalier frasnois avait été contacté par la production du film qui cherchait à la fois un cochon et un chien. Frédéric Bergmann leur a présenté plusieurs de ses "acteurs" à quatre pattes. Ont finalement été retenus Démon… et Barnabé, un cochon rose nain appartenant à son ami d’Orp-Jauge Fabrice Remels, dont la maman habite Vaulx. Pour son rôle, le petit protégé de La Ferme (pédagogique) magique a été rebaptisé… Marcel. Le porc miniature, impliqué dans une quinzaine de scènes, fut le premier à entrer en action. La maison, de style "américain" choisie pour servir de cadre à cette fiction – étant à vendre, tout, à l’intérieur, a été reconstitué – a été ornée, comme le jardin, les habitations voisines et toute la rue de décorations de Noël.

Frédéric Bergmann arrive sur le plateau avec le cochon Barnabé. ©FR

"Dans l’histoire, raconte Frédéric, Noa, la fille du couple formé par Carole, la maire du village e t son mari adopte un cochon à l’insu de ses parents. À leur réveil, il a cassé toute la déco et s’est enfui de son enclos." Ce n’était pas prévu au départ, mais le propriétaire du cochon a lui-même joué le rôle de Dédé, l’éleveur qui amène l’animal dans une camionnette blanche ("arrivée propre mais qui a été volontairement salie "). À un moment, la maire emmène le cochon dans la propriété du voisin, où il commet à nouveau des dégradations, s’échappe et rejoint tout seul son enclos: "Dans la scène où il casse tout, il a fallu concocter un parcours du Petit Poucet avec des morceaux de pain placés aussi dans les éléments du décor, afin qu’il les pousse et détruise tout. Pour qu’il déplace, avec son groin, le verrou de la barrière en vue de s’enfuir, on y a mis de la pâte et à nouveau du pain. Mais pour que le mouvement du loquet soit apparent, il était relié, par un fil de pêche, à un technicien", précise celui qui aime taquiner la carpe. Pour son retour, Marcel a d’ailleurs été "guidé" par un chamallow accroché, en guise d’appât, au bout d’une canne munie d’un moulinet… Plusieurs caméras ont dû être utilisées pour filmer ces séquences. Nombre d’entre elles ont été tournées de nuit. Au total, le Forestois a été mobilisé douze journées.

Vous ne rêvez pas c’est bien un marché de Noël, en plein mois de juin! ©COM

…et un Zizou plâtré

La photo de Démon "plâtré", prise par Frédéric Bergmann, chez son vétérinaire. ©COM

Avant de rejoindre, vendredi dernier, le tournage, Démon avait déjà été sollicité: " A un moment, alors qui sont de sortie sous le déluge (merci les effets spéciaux !), l e maître et le chien tombent dans un trou. Ce dernier se retrouve chez le vétérinaire, l’autre à l’hôpital, où pour dédramatiser l’incident, on lui montre la photo de son animal avec une patte cassée, et qui, comme lui, porte un plâtre. Le cliché réalisé (via une simulation avec une attelle entourée d’un bandage de plâtre) chez mon veto à Antoing, a été transmis à la prod’… qui me l’a renvoyé après l’avoir fameusement retouché."

La même photo, telle qu’elle apparaîtra dans le film. Le plâtre a notamment été "rectifié." ©COM

Restait à tourner la scène de la chute ! Frédéric Bergmann se dit ravi de sa rencontre avec Didier Bourdon: "Il est cool, on blague… Toute l’équipe mange ensemble sous un chapiteau, et il est assis en face de moi." Le citoyen de Forest avait été sollicité pour se rendre vendredi, avec un cochon sur le tournage de Maldodor, le film de Frédéric du Welz, avec Benoît Poelvoorde… et Janaïna Halloy, inspiré de l’affaire Dutrioux, mais il a dû décliner la proposition ; "c’est le Spadois Gaétan Doppagne qui y est allé. En Belgique, c’est lui le numéro un des dresseurs pour le cinéma."

Démon, vendredi, avec l’acteur beige Daniel Woit. ©COM