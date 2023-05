Des rendez-vous en terre agricole: des fermes de Wallonie picarde ouvrent leurs portes et proposent moult activités

Le programme est riche et varié: dégustations, portes ouvertes à la ferme, balades de ferme en ferme, balades à la découverte de nos paysages agricoles, marchés fermiers, découverte d’animaux de la ferme, visites de champs, ciné-débats, pièce de théâtre…

Les premiers rendez-vous en région d’Ath et au Pays des Collines

En Wallonie picarde, les premières rencontrent se tiendront dès ce week-end, et particulièrement dans la région d’Ath et du Pays des Collines.

Ce vendredi 5 mai, le comptoir "A la bon’heure locale" organise un marché des producteurs locaux dans la cour de l’Institut technique libre, à Ath. Le salon Collinaria (samedi 6 mai) s’inscrit également dans le programme.

Une balade à vélo à travers les paysages agricoles

La Bergerie des Collines (Œudeghien) sera l’un des points d’intérêt de ce week-end, à la découverte de l’élevage et de la fromagerie avec des activités pour le plaisir des petits et des grands. Au départ de cette ferme, Hainaut Développement organise, ce dimanche 7 mai, à 10h une balade à vélo pour comprendre les paysages agricoles du Pays des Collines. Les cyclistes prendront la direction de Wodecq, et de la Cense d’Hortésie dont l’écosystème cultivé en permaculture est aussi à découvrir, tout comme les nombreuses variétés de fruits et de petits fruits qui y sont produits.

D’autres rendez-vous sont annoncés dans la région d’Ath courant mai. La ferme de Warelles, située à Petit-Enghien, ouvrira ses portes le dimanche 14 mai et présentera aux visiteurs ses installations: robot de traite, moulin à farine, biométhanisation. Le vendredi 26 mai, le drive de Foucaumont (organisé tous les 2e et 4e vendredis du mois, avec trente producteurs), se transformera pour l’occasion en marché. À noter également que le drive de Foucaumont accueillera le spectacle "Nourrir l’humanité, c’est un métier – Act II" le samedi 21 mai. Le monde des abeilles s’invitera le 20 mai au Pom d’Happy Store (Ellezelles).

Un marché des producteurs locaux, mardi, à Lamain

Le mardi 9 mai, le "Rendez-vous des petits producteurs" sera, par contre fixé dans le Tournaisis, à la Ferme Fauvarque (Lamain). "L’occasion de découvrir l’huile de colza et les farines produites à la ferme avec nos céréales ainsi que nos colis de viande, annonce Isabelle Fauvarque. Des petits producteurs locaux proposeront également des légumes, du pain fermier, des jus de fruits, des produits dérivés du canard, du fromage, du beurre, des œufs, des pâtes… À l’approche de la fête des Mères, il y aura également quelques artisans pour des idées de cadeaux."

La ferme Dubois, à Harchies, ouvrira quant à elle, ses portes le 28 mai.