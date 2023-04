Qu’attendre de nos équipes régionales ? Œudeghien signe de suite pour la même saison en N2

Trouver les automatismes à la frappe

Remi Delhaise a rangé son gant alors que Martin Delavallée se concentre à 100% sur le football. "On doit gérer cet après. Pour Martin, on était déjà prévenu. Rémi va nous manquer dans l’animation, le liant et l’expérience. Mais je pense qu’on a su reconstruire un effectif qui tient la route. En devanture, on semble plus régulier. À la frappe, on doit encore trouver certains automatismes. L’an passé, vu les nombreuses blessures, Maxime Defossez a dû prendre le fond et moi le grand milieu. Ici, on revient à du plus classique. Corentin Sergeant va au foncier, Max retrouve le grand et moi le petit. On doit encore trouver certains automatismes entre nous. On a profité de chaque sortie pour peaufiner cela. Maintenant, on croise les doigts pour être épargnés par les soucis car une blessure, cela arrive vite. On a une bonne ambiance dans l’équipe. On compte sur Maxime Rochat et Florian Vanhoverberge pour animer l’équipe dans les coups durs. Moi, en tant que capitaine, j’essaie de rassembler tous les éléments pour que l’on puisse passer une bonne saison. On a effectué quelques team building, on a été au restaurant. On sent que cela nous a soudés. Cela sera nécessaire en cas de coups durs. On est aussi vigilant par rapport à la bonne intégration de Justin Duwelz, un jeune qui monte de N3."

Hasard du calendrier, les Vert débuteront leur saison contre Bassily, le seul autre représentant de Wapi ! "Cela va être une saison un peu particulière en ce sens. C’est toujours sympa d’affronter d’autres équipes du coin. Les derbys, cela attire du monde et cela motive toujours plus. Ici, on va devoir se battre toute la saison, surtout contre des équipes flamandes. Ce sera une belle bataille à chaque lutte. Il faudra être concentré à chaque fois, histoire de se rassurer au plus vite. Puis, pourquoi pas voir plus haut ? Le club ne nous freine pas en tout cas si on devait se battre pour une montée. C’est toujours intéressant d’avoir un objectif haut à viser. Surtout que le mercato débute de plus en plus vite."