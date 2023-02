Une variante du crossage due à Saint-Joseph à Anvaing

Le Graal: l’assiette de monsieur le curé

On joue par équipe de deux, quelques-uns pour les prix (l’assiette en étain de monsieur le curé – est-ce toujours le cas aujourd’hui ? – ou des primes en argent), tous les autres pour la tournée que le duo perdant se doit d’offrir aux vainqueurs. Autrefois, on était certain de disputer cinq parties durant la journée et le classement se voyait établi au terme de ces manches (accompagnées souvent, à l’issue de chacune, de moult rafraîchissements houblonnés). Comme ailleurs dans la région, on part d’un tonneau disposé devant un café (ou, comme ils sont moins nombreux, devant le local d’une association, un garage improvisé en buvette, etc.) à un autre endroit déterminé de commun accord, comme le nombre de décholages, après le toss. Il s’agit alors d’atteindre le fût avec la cholette ("juter le tonneau") avant la fin d’une série de trois coups tandis que l’équipe adverse qui ne dispose pour ce faire que d’un seul coup, essaie de vous renvoyer le plus loin possible dans l’autre sens: – elle ne chole donc pas, mais déchole ! Sauf qu’ici, la petite balle de bois peut effectuer plusieurs dizaines de mètres (on parle de 150 mètres !) à une vitesse de 200 km/h, passant au-dessus des murs et même des habitations, pour les plus forts. Mais parfois, et souvent plus on avance dans l’après-midi, la cholette ne parcourt plus, dans le chef de certains, que… quelques centimètres. Tous les pratiquants connaissent les autres termes du vocabulaire choléen: Atten-t-iiiion chôl-ee-ttt-e, A s’coup (si elle atterrit dans un monument, une bouche d’égout, un terrain privé… le coup est perdu !), piper une cholette (uniquement au moyen d’une petite assiette de terre, les capsules et autres objets étant interdits !), etc.

La première édition du crossage de la Saint-Joseph (avec jeu de cartes, qui a subsisté, tir à l’arc et jeu de boules carréaulé) organisé par la paroisse a eu lieu en mars 1878. Cent ans plus tard, on fêtait le siècle d’existence de ce rendez-vous incontournable en grande pompe, avec la fanfare, les majorettes, le géant El Choleu et présence de la RTBF. Des traditions sont liées à l’événement qui reste attaché à la paroisse: des choleurs portent le foulard rouge et blanc, on déguste le bouilli-carottes (le rôti d’antan a disparu) et le quartier de tarte du midi, Pierre Delcoigne entonne "pour le Marquis" l’hymne du cholage ( Monsieur le curé n’défend pas ça , la lalala…) avant la remise des prix de la tombola orchestrée pendant longtemps avec maestria par Pietze.

Victime de son succès

À Anvaing, beaucoup attendent la Saint-Joseph toute l’année. Une journée (à ne manquer sous aucun prétexte) réputée pour son ambiance festive, qui a des échos bien au-delà des limites de Frasnes-lez-Anvaing. Athois, Borains, Bruxellois, Namurois, Tournaisiens ou Flamands… tous veulent y goûter. Si bien que le jeu populaire a été victime de son succès au début du troisième millénaire. En 1934, ils étaient trente participants à se disputer les prix du crossage, 150 en 1995, 164 en 2000, 180 en 2001… et plus de deux cents en 2003 !

Les cholettes fusaient dans tous les sens, tels des obus… les organisateurs se sont vu obligés de prendre des mesures pour éviter les "bouchons" entre la place du village et La Gayolle mais aussi limiter le risque d’incidents.

En 2005, le concours était carrément supprimé, ne laissant place qu’à des joutes "amicales".

Pourtant, les choleus étaient à nouveau au rendez-vous: entre 160 et 170 inscrits, plus tous les autres. Et 178 en 2007. Mais avec la suppression de la compétition, la journée manquait de sel.

Le cholage sauvé !

En 2008, on rétablissait donc le concours, par élimination directe cette fois, une nouvelle formule qui réunissait 180 participant(e)s. Car les filles sont de plus en plus nombreuses à choler, même s’il faudra attendre le 25 mars 2018 pour voir une dame triompher pour la première fois depuis 140 ans: il s’agit de la Frasnoise Christine D’Hont, associée à son compagnon anvinois Bernard Hellin.

On rappellera par ailleurs que, à cause de soucis au niveau de l’assurance, le crossage de la Saint-Joseph a été menacée de disparition, mais un nouveau comité, placé sous l’égide de la maison de village a vu le jour en 2019. Ainsi, la manifestation qui constitue pour beaucoup, "la plus belle journée de l’année" a heureusement pu être sauvée. À Anvaing, le taux de cholage atteint les 50%