Au tribunal: un petit-fils en guerre avec sa grand-mère à Frasnes

Romain (nom d’emprunt), 25 ans est poursuivi pour traitements inhumains, harcèlement, coups, séquestration et enregistrement illégal sur sa grand-mère. Après avoir été expulsé de chez ses parents, Romain est accueilli chez celle-ci qui lui offre le gîte et le couvert. Cependant, au fil des mois, la dame constate que le jeune homme a "deux visages" et montre une facette de lui de plus en plus en désagréable. Il commence à persécuter sa parente qu’il appelle "madame". L’avocate de la partie civile évoque "un contrôle des comptes en banque, une annexion des pièces de la maison, des irruptions dans la salle de bains et l’enregistrement de discussions privées", elle relate que la grand-mère vivait dans un climat de peur et dormait avec un couteau sous son oreiller. La partie civile demande une indemnisation de 4 500 euros. Le ministère public requiert 37 mois d’emprisonnement "monsieur se montre dédaigneux et sa famille le montre manipulateur. Il se considère comme le maître absolu au sein des lieux". Le prévenu se défend racontant que sa grand-mère est une manipulatrice alcoolique qui ne voulait qu’une chose, le faire expulser. Il reconnaît avoir enregistré sa grand-mère mais le justifie comme une protection contre cette dernière face à toutes les accusations. "Un jour alors que j’étais dans le divan devant la télé, j’ai entendu un gros boum. Je suis monté voir et j’ai vu madame allongée par terre qui s’était raccrochée au chambranle de la porte. Elle m’a directement insulté, j’ai donc sorti mon téléphone pour filmer la scène et je suis parti chercher les voisins. Lorsqu’ils sont arrivés, elle leur a raconté une version complètement détournée de la réalité. Cela vous montre bien qui elle est vraiment". Le prévenu demande un acquittement avec force et subsidiairement une irrecevabilité des poursuites.