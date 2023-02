Yves Delcoigne, ancien policier frasnois, décède brutalement sur la route à Celles

"C’est toujours une grande tristesse d’apprendre un décès si brutal", commente Carine De Saint-Martin, bourgmestre de l’entité frasnoise. "D’autant qu’Yves Delcoigne était le beau-père de notre collègue conseillère communale Caroline Verset. C’est choquant pour toute la famille, surtout dans de telles circonstances. Il aurait dévié de sa trajectoire, mais on ne saura jamais vraiment ce qu’il s’est passé ; si c’était un malaise ou autre chose."

Si elle ne l’a pas connu en fonction, Carine De Saint-Martin a largement eu écho d’un homme qui faisait son travail à fond. "Il était très investi et n’avait pas peur de prendre ses responsabilités."

Yves Delcoigne était un ami de longue date du Courrier de l’Escaut. Il avait d’ailleurs collaboré avec notre rédaction en tant que correspondant durant quelques années.

Nos journalistes l’avaient rencontré à plusieurs reprises, notamment suite à son intervention en tant que policier dans le dossier du "poltergeist" d’Arc-Wattripont, une série de phénomènes paranormaux survenus à la rue Beauregard au soir du 5 janvier 1993.

Vingt ans après les faits et trois ans après avoir pris sa retraite (2010), Yves Delcoigne se décrivait comme quelqu’un d’ "assez cartésien". Cela ne l’a pourtant pas empêché d’avoir vu "un pot de lait déposé sur un frigo être projeté vers le plafond". Il a également observé une prise de téléphone s’arracher toute seule avec violence avant que le téléphone lui-même ne se mette à voler dans les airs. "Ayant travaillé auparavant à la RTT, j’ai vérifié qu’il n’y avait aucun subterfuge", racontait-il alors.

Yves Delcoigne laisse derrière lui une famille et des amis désemparés par son départ brutal et tous gardent en mémoire son humanité et sa gentillesse.

Aux proches d’Yves Delcoigne, la rédaction du Courrier de l’Escaut présente ses sincères condoléances.