Le Frasnois "Tom Bricol", un policier qui tourne le bois avec brio

À vrai dire, rien ne prédestinait cet habitant de Moustier à exercer, depuis maintenant un an, cette activité originale à ses heures perdues. "Aucun membre de la famille n’est actif dans ce secteur. Je ne m’explique pas cette passion, devenue dévorante, pour le travail du bois. Je faisais bien quelques petites tâches de menuiserie mais rien de plus", nous explique le Frasnois, qui a de l’or au bout des doigts.

"C’est un peu par hasard que j’ai découvert le tournage sur un marché artisanal à Pipaix, où un exposant faisait une démonstration. Cette rencontre a été une sorte de révélation, même si je ne me suis pas lancé tout de suite."

Un parfait autodidacte

©ÉdA

©EdA

À force de persévérance après des premiers essais infructueux, Thomas Foucart a pu exprimer pleinement son talent au travers de créations uniques.

Ses nombreuses heures passées à consulter des tutoriels sur YouTube, des sites internet et revues spécialisés ont permis à ce parfait autodidacte d’acquérir un savoir-faire rare et méconnu en Belgique. Tout cela mérite bien un petit éclairage de l’artisan frasnois.

"Le principe général consiste à placer une pièce de bois ou de résine brute sur un axe et par l’effet de rotation de la machine (tour à bois) et l’approche d’un outil, le matériau se débite jusqu’à obtenir un cylindre. On peut ensuite façonner les stylos (NDLR: plus de 80% de sa production) selon les demandes des particuliers, en respectant bien les temps de séchage, de collage…", précise Tom Bricol, qui a déjà fabriqué quelque 200 exemplaires de stylos rollers, à bille…

Le tournage, véritable travail d’orfèvre

Le tour à bois. ©ÉdA

Dans son atelier aménagé dans le jardin de son habitation, on mesure assez vite le travail d’orfèvre que cela représente: patience, précision, minutie et dextérité sont des qualités indissociables de la pratique du tournage.

Au départ de carrelets, ces petits rectangles de bois/résine, Thomas Foucart donne vie à des créations personnalisables à souhait. De la couleur du matériau au type de quincaillerie en passant par la forme ou la brillance du produit fini, l’éventail de possibilités semble presque infini.

Des créations uniques

"Tout est fait sur mesure sur base des souhaits des clients, nous dit l’agent de quartier à la zone de police des Collines. Je reproduis très peu de pièces à l’identique car je tiens à ce que chaque objet soit unique. J’essaie de varier au niveau des formes, des assemblages… et travaille avec tous types de bois, que ce soit des essences indigènes comme le chêne, le peuplier ou le platane, ou exotiques. "

La gamme de produits comprend aussi des porte-clés ainsi que des vaporisateurs de parfum. ©ÉdA

Le marché étant extrêmement peu développé en Belgique, c’est vers des fournisseurs français que l’artisan de 43 ans se tourne pour commander la précieuse marchandise.

En fonction de la complexité du modèle, le temps de conception peut varier du simple au double (de 1 h 30-2h à 4 voire 5 heures de travail). "À l’intérieur de certains stylos, on peut y coller des inserts de feuilles de bois, de 0,6 mm d’épaisseur, qui lui donnent un certain esthétisme. On en arrive ainsi à des modèles avec des nœuds celtiques, des torsades et autres lignes épurées", précise M. Foucart.

Si vous tombez sous le charme de ses créations, comptez entre 25 € et 70 € pour un stylo. Outre la main-d’œuvre, cette fourchette de prix se justifie par le choix de l’essence (surtout sa rareté) ou encore les fournitures de quincailleries, dont le coût peut s’élever jusqu’à 25 €.