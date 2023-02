Frasnes-lez-Anvaing : Jean-Luc Crucke, un transfert qui ne passe pas inaperçu

Des répercussions sur le MR ?

Michel Delitte (Horizon Citoyen) avoue avoir été surpris, même s’il avait entendu que le président des Engagés Maxime Prévot, ne fermait pas la porte à l’arrivée de l’ancien ministre wallon. "Étonné aussi parce que Jean-Luc Crucke a tenu par le passé des propos dégradants envers notre groupe". Mais le conseiller communal, qui dit par ailleurs ne pas être rancunier et rester respectueux de la personne, assure qu’au niveau local, son parti (apparenté cdH au début de la mandature – "a près on verra, mais en restant de toute façon une liste citoyenne") ne se sent pas du tout concerné par cette annonce et ce qui se passe du côté de la rue des Deux Églises ; "nous n’avons, en aucune façon, été consultés". Si l’ancien bourgmestre se représentera à nouveau au niveau local, à Mouscron ou à Frasnes, il n’en sait rien: "C e n’est pas notre problème !" Comme beaucoup, M. Delitte pense que ce transfert aura des répercussions au niveau du MR frasnois (où il semble y avoir des dissensions, avec le chef de file Vincent Duchâteau, notamment).

L’une scotchée, un autre pas surpris

La bourgmestre Carine De Saint-Martin (MR) dit avoir été carrément "scotchée" par la nouvelle, n’ayant pas connaissance de ce qui se tramait. Elle ne commente pas la décision de son prédécesseur, qui ne changera en rien leur profonde amitié. Les conséquences: si Jean-Luc Crucke ne pourra plus se présenter, au niveau local, sous la bannière MR, rien ne l’empêcherait de le faire dans le cadre d’une coalition MR-IC par exemple, ou d’une liste encore plus élargie: " Mais d’après ce que j’ai pu entendre, les enjeux se jouent plus aux niveaux régional et fédéral. Quant à l’ambiance au sein de sa formation, elle maintient que l’entente y est bonne.

Le conseiller indépendant Jacques Dupire n’a pas été totalement surpris: "je savais qu’à la suite des divergences avec Georges-Louis Bouchez, son ego en avait pris un petit coup. Après l’avoir affronté, il a essayé de se recaser quelque part. Sa tentative de création d’un mouvement rassemblant des valeurs libérales, sociales et écologistes s’est dégonflée, Défi n’a pas donné suite à son idée de nouveau parti… alors que Les Engagés avaient besoin de se refaire une santé." C’est estime-t-il, pour l’actuel député wallon, un virage à 180 degrés: "il a dit tellement de mal, critiqué ces gens-là… Jean-Luc Crucke tente de se faire passer pour un rassembleur, mais c’est tout le contraire. C’est quelqu’un de très clivant qui recherche les conflits". Quant au MR local, Jacques Dupire dit savoir qu’il y a beaucoup de tensions au sein du Collège, et que le parti devra clarifier les choses: "certains suivront-ils la route de M. Crucke au risque de se retrouver dans le désert ? ils sont en majorité absolue, à douze, mais le sont-ils encore vraiment ?".

Michel Devos (PS) concède que "c’est en effet une grande surprise. Parce que Jean-Luc Crucke avait dit qu’il s’associerait peut-être un jour avec Écolo ou le PS, mais jamais avec le cdH. Il a changé d’avis et on dit qu’il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis (peut-être est-ce aussi parce qu’il n’était plus en odeur de sainteté au MR ?)." Quant aux répercussions au niveau local, "on sent que ce qui compte aujourd’hui, ce sont les prochaines élections régionales et fédérales. Il ne faut pas tout mélanger. Nous sommes tous élus par des citoyens et sommes plus proches d’eux. La différence entre les partis est beaucoup plus lissée. Chacun doit continuer à travailler jusqu’en octobre 2024. On verra bien après…"

Didier Verdoncq, pour Écolo, se montre aussi étonné en rappelant une déclaration (qu’il aura peut-être regrettée) de Jean-Luc Crucke à l’encontre de Michel Delitte: "Tu es pervers comme le parti que tu représentes." Le conseiller vert pense également que le MR frasnois est proche d’une scission.