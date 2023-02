Les écoles N.-D. de la Rhosnes à Frasnes-lez-Anvaing : « un petit cocon pour les enfants ! »

Ouvertes sur la nature et le monde extérieur

Importantes, les sorties dans la nature, comme ici, le site de Frasnes-les-Bassins. ©COM

Cindy Demeulenaere a pris, le 24 août dernier, ses fonctions de directrice d’un complexe scolaire composé de trois implantations: Arc-Ainières (maternelles et primaires), Hacquegnies (maternelles) et Frasnes-lez-Buissenal (maternelles et primaires).

Située au cœur du village, l’école d’Hacquegnies (reconstruite après un incendie survenu en 2006, qui avait également détruit la salle attenante) entend sensibiliser les enfants à l’écologie. "Le tri des déchets, l’utilité du potager… Nous sortons régulièrement avec les enfants pour réaliser des apprentissages, et ils bénéficient, une fois par mois, d’une sortie École du dehors donnée par une maman d’élève, explique Mme Cindy, qui y preste aussi un mi-temps comme enseignante. Cette école est un véritable petit coc (o)on pour les enfants qui y sont accueillis. Nous faisons tout pour augmenter la population de cette petite implantation, afin de la maintenir le plus longtemps possible ouverte. "

À la fois proche du centre de la localité et de la campagne, l’implantation d’Arc se veut une école fondamentale familiale, tournée vers l’avenir: "mais également vers la nature. Les enfants pratiquent, ici aussi, l’école du dehors deux fois par mois et disposent d’un jardin dans l’enceinte de l’établissement, avec un potager, une mare et un tipi fait de branchages."

Le site de Frasnes est implanté au centre du bourg, face à l’église Saint-Martin "C’est une école ouverte vers le monde extérieur. Elle participe à divers projets: int ergénérationnel avec le home Le Jardin intérieur, cours de couture donnés par une maman d’élève, École du dehors une fois par mois, programmes interclasses, etc . Son éq uipe est jeune et dynamique", ; assure la directrice.

La conférence pédagogique de ce jeudi soir est organisée ajoute-t-elle, "parce qu’à nos yeux, chaque enfant est unique, et que nous avons à cœur d’aider au mieux chacun d’entre eux afin de l’amener au maximumde ses capacités, en travaillant main dan s la main avec le PMS et les pôles territoriaux."