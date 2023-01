Anvaing a retrouvé l'ambiance exceptionnelle qui règne lors de son carnaval annuel. Grâce aux nombreuses confréries et la détermination d'un superbe comité, le cortège est, à nouveau, l'élément clef d'une soirée tant attendue.

©EdA

Dsésormais couronné, le couple "Gregory et Florence" sera dorénavant entouré d'une garde rapprochée dont il attend efficacité et loyauté. Ils ont déjà conquis le cœur des Anvinois rien qu'à l'applaudimètre, au sein de la Maison de village d'Anvaing. Normal quand on sait que la nouvelle reine dispose d'une solide expérience carnavalesque acquise au sein de sa confrérie présente chaque année au carnaval de Tournai.

©EdA

Enchaînant les interviews, le couple royal sait que ses interventions et déplacements seront suivis. À commencer par les festivités organisées au sein même de la cité du Penchu.

Ghostbusters, premier prix

Le premier prix du cortège carnavalesque ©EdA

Si le carnaval a retrouvé son faste d'antan, c'est aussi grâce à la mobilisation importante de nombreuses confréries. Composant l'imposant cortège, les quinze chars ont proposé un spectacle haut en couleur dans un rythme endiablé. Venu tout droit de Renaix, Celui des "Ghostbusters" s'imposait avec une chorégraphie plongeant le public dans l'ambiance du film culte des années 80. Un travail logiquement récompensé par le premier prix.

De l’ambiance partout

©EdA

Venue spécialement pour encourager le nouveau couple royal, la troupe "Celles Timbanques" animait le centre du village. L'Athénée d'Anvaing avait également fait le déplacement au sein du cortège. Un peu plus loin, les "FLA Jorettes" étaient les vedettes du défilé avec la bourgmestre en personne comme porte-drapeau.

La fête était vraiment partout! ©EdA

La foule costumée s'est ensuite retrouvée pour faire la fête toute la nuit, un peu partout. Certains optaient pour la musique techno proposée par la Maison des jeunes de la Gayolle, lieu incontournable du carnaval d'Anvaing. D'autres se retrouvaient chez El Fauc ou El Been. La Maison de village prenait des allures de discothèque pour un public qui s'en donnait à cœur joie jusqu'au bout de la nuit.