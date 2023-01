Le président du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing Valéry Gosselain annonce se mettre en retrait

Michel Delitte, conseiller HC de l’opposition n’avait pas hésité à déclarer "que quelque chose de grave, qu’on tente de cacher a dû se passer au sein du Centre public d’aide sociale frasnois, parce qu’il n’y a pas de fumée sans feu…"

« Je reste président en titre »

En réalité, l’ambiance apparaît délétère depuis l’automne 2020, quand les relations, qui n’avaient jusque-là, semble-t-il, pas posé le moindre souci, entre le président et le directeur général du CPAS, se sont détériorées.

La situation a alors poussé le DG a sollicité cet audit auprès de Mensura portant sur ses relations avec la hiérarchie politique. Le rapport aurait mis en lumière à la fois des problèmes relationnels et de gestion.

Cette semaine, Valéry Gosselain confie dans un communiqué avoir adressé au ministre des pouvoirs locaux onze pages détaillant des griefs (et 170 pages d’annexes) qu’il émet à l’égard de la direction de l’administration du CPAS de Frasnes-lez-Anvaing. " Le temps de l’instruction et des éventuelles démarches qu’entreprendront les services de M. le Ministre, poursuit-il, pour éviter tout soupçon d’interventionnisme de ma part et pour permettre à la direction de l’administration du CPAS de se ressaisir, comme je le demande depuis plusieurs années, je me mets en absence et serait remplacé durant celle-ci par Mme la conseillère de CPAS Nadine Leriche. M. Gosselain ajoute qu’il reste donc président de CPAS en titre et qu’il analysera avec beaucoup d’intérêt les suites qui seront données à ces griefs.

L’opposition réagit

On devait s’attendre par contre à des réactions de la part des composantes de l’opposition au conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing.

Le groupe Écolo a été le premier à réagir: "L’écartement du président était indispensable étant donné le climat délétère qui régnait au sein du CPAS depuis plusieurs semaines. Dans l’intérêt des travailleurs et travailleuses tout autant que des bénéficiaires, nous avons signalé à de nombreuses reprises la nécessité à travailler pour élaborer un plan d’action visant à remettre de la sérénité dans la dynamique actuelle entre le président du CPAS et le directeur général. Des démarches avaient été entreprises par ceux-ci en ce sens. Néanmoins force est de constater un manque de proactivité et de volontarisme dans le chef du président. Nous le regrettons particulièrement" déclare Jacqueline Vermeulen, conseillère Écolo au CPAS

Didier Verdoncq, chef de groupe Écolo, ajoute: "N ous demandons instamment qu’un point, dans un premier temps à huis clos, soit ajouté à l’ordre du jour du prochain conseil communal pour clarifier au plus vite la situation. En effet, le CPAS ne peut souffrir plus longtemps d’une gestion destructrice pour les équipes et le bénéficiaires."