Le carnaval d'Anvaing fête ses trente ans

La saison des carnavals a bien commencé. Quinze jours après les Bommels à Renaix, c'est à Anvaing que les fêtards reviennent. Un retour en force est annoncé au niveau du cortège avec actuellement pas moins de quinze groupes confirmés. On soulignera qu'une belle enveloppe de six cents euros sera répartie parmi les plus beaux chars, mais aussi pour les chorégraphies les plus originales. Il n'est pas trop tard de proposer un char ou même un groupe composé de nombreux figurants. Les retrouvailles des anciens princes et princesses, rois et reines animeront ce paysage carnavalesque. Drapés dans leur majestueuse toge, les membres du couple princier (Florence et Grégory) siégeront dans le joli char royal.