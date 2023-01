La Commune de Frasnes-lez-Anvaing marque son opposition au projet de ligne souterraine d’Elia

Le Collège frasnois a donc marqué son opposition au passage de la ligne sur la parcelle privée qui la concerne. Les raisons évoquées sont "les nuisances qui ne sont plus à prouver, notamment sur la nature et l’environnement, la santé et l’agriculture."

Une porte ouverte à l’autre projet

Aussi, un autre projet d’Elia, à savoir la Boucle du Hainaut (THT 380 000 volts) est actuellement à l’appréciation du ministre Borsus: "La Commune considère qu’il existe une relation non négligeable avec cet autre projet, car l’acceptation de cette ligne 150Kv serait la porte ouverte à l’aboutissement de cet autre projet THT 380 000 volts. Par cet enfouissement 150 kV et les servitudes qui en découlent, il serait plus facile pour ELIA s’approprier les lieux pour le projet de la boucle du Hainaut". Toutefois, en admettant que ce projet d’enfouissement de la ligne 150Kv serait malgré tout pertinent, la commune estime que le passage souterrain de la ligne sur le domaine public est à privilégier tout en évitant les habitations, afin de n’engendrer le moins possible de désagréments au niveau du patrimoine privé de ses concitoyens.

Elia a introduit cette demande d’utilité publique suite au refus de différents propriétaires de parcelles de conclure des options de servitude pour permettre le passage de la liaison souterraine.