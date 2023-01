On recherche des figurant(e)s, entre 18 et 30 ans, pour un tournage de nuit les 21, 22 et 23 janvier à Renaix

Pour son premier court-métrage intitulé " A La Limite " (produit par Wise Up Productions), la jeune réalisatrice namuroise Clotilde Colson, à qui on doit notamment le clip Big Star , d’Édouard Vanpraet, recherche des jeunes figurants, filles et garçons, âgé(e)s entre 18 et 30 ans.