Sachant qu'un nouveau variant du Covid, nommé XBB.1.5 allait circuler chez nous, les Renaisiens ont décidé de porter le masque, du moins ce week-end...

Ils étaient plusieurs milliers à le porter en rue mais aussi dans les cafés, ce samedi soir. Par contre, il n'était plus question de gestes barrières, ni de distanciation sociale!

Mathieu et Daphné, Roi et Reine des Bommels 2023 ©EdA

Le port du masque vivement conseillé à Renaix n'avait plus rien en commun avec l'incontournable FFP2, tout le monde l'aura compris. Cette fois, pas question de se le procurer en pharmacie mais bien dans un commerce spécialisé.

Certaines confréries ont marqué les esprits.

De magnifiques costumes pour un superbe tableau digne des grands carnavals. ©EdA

Superbe spectacle haut en couleur, en rythmes et en expressions créatives, le cortège composé d'une trentaine de chars a rassemblé plusieurs milliers de personnes le long du parcours et sur la Grand-place, un peu plus tard.

Véritable liesse populaire, cet immense défilé carnavalesque est incontestablement un des plus impressionnants de la région.

Le cortège des Bommels s’érige incontestablement parmi les plus beaux du pays. ©EdA

Dans une profusion de couleurs sur le thème de la marine, "les Clubmannekies" ont proposé une sortie en mer revisitée. Un peu plus loin, ce sont près de quarante figurants et danseuses aux costumes d'Indiens qui ont présenté leur chorégraphie "De clochardkies doen de Indianendans".

Waar is da feestje?

De nombreux chars composent ce cortège aux composantes très variées. ©EdA

La présence très remarquée du groupe des "Kadeitchiest" mettait un point d'honneur à cette édition 2023 des Bommels dont on retiendra la météo exceptionnelle et près de 10°. Aussi atypique que fantastique, le char de "Ghostbuster" rappelait que défiler dans le cortège est également une question de savoir-faire artistique.

©EdA

La magie des Bommels se caractérise aussi par des liens d'amitié qui se tissent naturellement entre la cité des Bommels et sa voisine, celle du Penchu, en terre Wallonne. Le hasard du calendrier fait le bonheur de tous quand on sait qu'ils se retrouveront dans quelques semaines, à Anvaing (le samedi 21 janvier).

La délégation anvinoise s'est déplacée avec son char royal. Une première sortie officielle qui a permis au groupe de passer un test. Non pas celui du Covid-19 mais bien le test carnaval. Résultat: Positif