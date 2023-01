Ils disent « Stop à la bétonisation » de leurs villages

Frénésie immobilière, quand tu nous tiens ! Après Ellignies, la Belle-Eau, les immeubles à appartements et le hameau de la Taillette à Frasnes, la rue du Petit Quesnoy et la ZACC voisine à Saint-Sauveur, la rue Francheterre à Dergneau…, voici qu’un promoteur (la SPRL Vanys Real Estrate) a introduit une double demande de permis d’urbanisme pour la construction de dix-huit maisons à l’entrée de la Drève, angle du Chemin des Communes et de la Chaussée à Moustier. Soit un des endroits les plus tranquilles de l’entité, seulement entouré de champs et de bois. L’enquête publique entamée le 21 décembre se termine le 13 janvier à 11 h. Réunis mardi soir, les riverains opposés au projet espèrent voir, d’ici là, les courriers individuels – et séparés – exprimant des doléances ("pour marquer le non-sens d’un tel projet") parvenir en nombre à l’administration communale. Pas seulement de la part des Moustinois: "C’est le caractère rural de toute l’entité qui est menacé. Le slogan de Frasnes-les-Anvaing, c’est quand même “Une commune où il fait bon vivre !” Nous sommes tous attachés aux valeurs des Collines. Gardons-les. Du béton, il y en a assez ! "