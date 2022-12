« On met tout, tant pis ! »

Il n’y a pas eu de "miracle de Noël" pour l’échevin Des Finances Sébastien Dorchy, qui imagine parfois, en rêve, son budget voté à l’unanimité. Néanmoins, s’ils s’expriment "contre" à l’unisson (à l’exception du PS, qui s’abstiendra sur le service ordinaire), les représentants de l’opposition se montrent moins sévères que les années précédentes. Pour Michel Devos (PS), "la proposition nous paraît plus réaliste que d’habitude: le crédit spécial de recette a disparu, les postes fourniture d’énergie, carburant, prestations de tiers, fourniture de matériaux divers ont été, pour la plupart, largement majorés, l’indexation des salaires est prévue (4%) . " Côté négatif, poursuit-il, "j e note que l’intervention des parents dans les droits d’entrée à la piscine, les frais de transport scolaire et de garderie (91 000 €), restent une charge import e pour certains parents. " À l’extraordinaire, "p eu de projets sont susceptibles d’être engagés en 2023. On fait croire à la population que l’on va répondre à toutes ses demandes, puis lors de la MB2, on retirera la moitié des projets inscrits au budget initial. C’est de la poudre aux yeux ! De plus, avec la crise, les gros projets structurants qui sont reportés d’année en année prennent du poids au fil des ans: bassins: 2.2 millions (+ 30%), maison rurale: 1,8 million (+ 20%), SAR Battard: 1,2 million (+ 40%) ". M. Devos se réjouit de la relance des mérites sportifs communaux (avec un budget de 2000€) en 2023.

Le conseiller indépendant Jacques Dupire a la mémoire courte quand il regrette, parlant même de " petite dérive", que le contenu du budget ait déjà été communiqué à la population, via la presse: c’est lui qui est à l’origine de cette initiative, alors qu’il était échevin des Finances, il y a une vingtaine d’années.

M. Dupire note, lui aussi, que les inscriptions "sont nettement plus réalistes qu’autrefois et correspondant à la situation." Il s’attriste toutefois de voir ce qu’est devenu le projet "Sport sur ordonnance" rebaptisé "Sport et santé" (10 000 €): "Frasnes était pionnière en la matière, mais cela n’a plus rien à voir !" Sur le déficit au budget extraordinaire: "le record est battu. On n’a jamais eu de résulat négatif de cette ampleur. “On met tout, tant pis, on verra bien, et on supprimera les investissements en MB”." Ce budget, il le juge "inquiétant pour l’avenir. Sans l’apport de l’IPP, nous serions placés en Plan de convergence. On fait une gestion court-termiste. Le but semble être octobre 2024, après, on verra… "

Des chocolats amers ?

Michel Delitte (Horizon Citoyen) fait notamment remarquer que "Frasnes-lez-Anvaing est une commune qui dit défendre ses commerçants et développer le tourisme. Pourtant, le budget ne comprend pas grand-chose dans ces domaines alors que le centre de Frasnes se vide peu à peu de ses commerces (la dernière boulangerie du bourg a fermé récemment) , et que notre entité aurait bien besoin d’un syndicat d’initiative et au minimum d’un point d’information digne de ce nom. " Pour son groupe, "ce budget est comparable à un paquet de caramels, des bonbons et des chocolats sans doute attirants à la vue, mais en réalité amers, car ils sont destinés à dissimuler une situation financière inquiétante, menant à un déficit chronique des finances communales, tant à l’exercice propre qu’au global, de nature à mettre en danger le niveau minimum acceptable de service public que la Commune doit rendre."

Chez Écolo, Didier Verdoncq se dit interpellé par tous ces travaux récents qui réclament déjà des adaptations et "ne sont jamais terminés… ": toiture du dojo à refaire, parking à l’école d’immersion à aménager, équipements supplémentaires à la piste d’athlétisme, dos-d’âne à retirer… "Y a-t-il vraiment un suivi des dossiers pour en arriver-là ?" Et Marie-Colline Leroy fait remarquer qu’au vu de l’argent (8,4 millions) ramené dans les caisses communales par les taxes et impôts, "la plupart des Frasnois semblent se sortir de cette crise de manière raisonnable – tant mieux ! – mais on pourrait imaginer davantage de solidarité pour tous ceux pour qui ce ne serait pas le cas…"