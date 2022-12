La « relative » tranquillité d’Albert Einstein à la Côte belge, en 1933, racontée par le Frasnois Rudi Miel

L’histoire: Lorsqu’Hitler accède au pouvoir en Allemagne, le 30 janvier 1933, Albert Einstein s’inquiète que ses travaux ne tombent pas entre les mains des nazis. Il se réfugie, avec son épouse et leur entourage, à Coq-sur-Mer (De Haan), la petite station balnéaire belge. Mais le Reich traque le physicien. Des agents projettent d’enlever Einstein pour le contraindre à reprendre ses recherches à Berlin. Pourquoi l’Allemagne nazie porte un tel intérêt à ses travaux ? Et que cache la soudaine curiosité d’Einstein pour l’univers pictural du peintre expressionniste, James Ensor, qui vit à Ostende ?

Le dessinateur, l’éditeur et le scénariste en bonne compagnie, à De Haan, en 2022. ©Aniko Ozorai

Crédibiliser le récit

Après "Les Aventures de Charlotte", "Les Eaux blessées", "L’Arbre des deux printemps", les séries "L’Ordre impair", "Libertalia" et "Buonaparte" (en cours), le Frasnois Rudi Miel n’en est pas à son coup d’essai. Mais en conjuguant son talent d’auteur avec la ligne claire du dessinateur qu’on peut situer dans la pure tradition franco-belge, il signe un de ses meilleurs scénarios – sinon le meilleur ! – à nouveau inspiré, en grande partie, de faits réels que vient agrémenter une fiction originale.

"C’est moi qui ai amené l’idée, explique ce passionné de voyages, rencontré dans son nouvel antre waterlootois. J e savais que l’éditeur Nicolas Anspach aimait ce que je faisais, et avait envie qu’on travaille ensemble. Restait à trouver la bonne idée…" Celle-ci lui serait venue, croit-il se souvenir, à Boa Vista (Cap-Vert) il y a deux ans "alors que j’effectuais des recherches sur des événements majeurs, méconnus, ou parfois un peu étranges, qui se sont passés en Belgique (le retour aux racines belges étant un peu la marque de fabrique des Éditions Anspach), je suis tombé sur un article qui parlait de ce séjour d’Albert Einstein à la Côte belge en 1933, et j’ai creusé cette histoire incroyable… À partir de ce moment, je me suis documenté à fond."

Sur la plus longue plage sur la côte flamande. ©COM

Quand il présente son projet à l’éditeur et au dessinateur, tous deux acceptent de suite: "Ça collait avec leur démarche. Baudouin Deville appréciait aussi ce que je faisais. Comme je travaille sur l’entièreté du scénario, avec tout le découpage, et pas par petits morceaux, il avait plus envie encore qu’on conçoive quelque chose ensemble. Une fois les enjeux, le fil rouge, les rebondissements… définis, on a commencé à discuter, à échanger." Rudi se rend à plusieurs reprises au Coq, une station balnéaire qu’il connaissait déjà, "la seule de la Côte où il y a encore de beaux bâtiments", et aimait particulièrement. Ils retourneront à trois s’imprégner de l’ambiance, du décor où le souvenir d’Einstein est toujours bien présent: "Il y a sa statue sur un banc, et on peut suivre un circuit avec des reproductions de photos anciennes (présentées sur de petits chevalets, aux endroits évoqués) de lieux ou de gens qu’il a fréquentés, comme James Ensor avec qui il a pris ce repas à l’Hôtellerie" Au Cœur Volant ".

Sur la plage du Coq, une «espionne» allemande interpelle Albert Einstein. ©Com

Un travail très pointu

L’éditeur Nicolas Anspach va aller récolter lui-même, aux Archives générales du Royaume, une abondante documentation, notamment iconographique, qui servira au scénariste réaliser le "dossier historique" de sept pages qui doit clôturer l’album: "Il aime bien l’idée, quand l’histoire est ancrée d’une part dans la réalité et de l’autre dans la fiction, de montrer au lecteur la partie de vérité qu’il y a là-dedans. Parfois, les gens prennent pour argent comptant tout ce qu’on leur donne. De mon côté, pour qu’ils s’y retrouvent un petit peu, quand il s’agit d’un personnage historique comme Buonaparte, j’ai toujours bien aimé resituer le contexte. Ainsi que les éléments de la petite histoire qui ont permis de nourrir la fiction en donnant certaines balises et en la crédibilisant au maximum, pour attester que le récit est basé sur des événements qui se sont réellement produits ", précise celui qui a beaucoup lu, non seulement sur Albert Einstein, la partie scientifique sur laquelle il œuvrait, les personnes qu’il rencontrait, ses passions… mais aussi sur l’époque nazie en Allemagne. "On retrouve dans l’album certains détails historiques réels, comme quand Einstein découvre Mein Kampf à la devanture de son kiosque à journaux. Après la remarque de son libraire disant qu’on lui a commandé, il lui répond:" chacun est libre de ses choix. Et quand un passant lui crache dessus dans la rue, cela aussi s’est vraiment passé ainsi. "

Dans la presse quotidienne de l’époque, on découvre par ailleurs des informations très détaillées, comme le fait qu’Einstein n’avait pas de passeport valable en arrivant en Belgique et qu’on a dû faire une exception pour lui: "J’aime bien aller aux sources pour avoir les vraies bonnes infos. Il faut que ce soit solide ! " Le scénariste a ainsi appris pas mal de choses sur la manière de se comporter du physicien: "Cela m’a permis de bien me concentrer sur son caractère, son rapport à la musique. Sa mère était pianiste et il avait été sensibilisé très jeune à cet art.. Il jouait du violon pour se relaxer. C’était sa pause quand il en avait marre de travailler sur ses formules. À son arrivée au Coq, on recensait comme bagages" dix-sept malles et un violon. "

Ce qui prend le plus de temps, plus que la partie découpage, avec les dialogues, "c’est de mûrir le synopsis, précise Rudi Miel:" a près un temps de recul de parfois quelques mois, le plus difficile est d’affiner ces dialogues pour que ça sonne juste. Tu ne peux jamais être bon du premier coup. C’est un travail très pointu. "

La villa Savoyarde, qui a hébergé la famille Einstein, existe toujours. ©Com

« Il aurait pu être enlevé »

Le scénariste, et c’est là tout son talent, a évidemment enrichi son livre d’une intrigue: "Dans ma démarche, je pars du principe que les trous dans l’Histoire, les éléments sur lesquels on n’a pas ou peu d’informations, peuvent alimenter une fiction à condition de bien veiller à ce que ce soit crédible. Il y avait un réel risque pour qu’Einstein soit enlevé en Belgique et tué par les nazis. C’est constaté par la Sûreté de l’État. Il n’y a pas eu de tentative d’enlèvement au Coq, mais avec les menaces qui pesaient sur lui, c’était plausible. Le scientifique était quelqu’un de très pacifiste. Cela explique sa réaction quand sa femme sort un revolver et leur sauve la vie. Quand tu développes une telle fiction, pour que ça fonctionne, il faut à la fois qu’historiquement ce soit costaud, mais aussi que le caractère du personnage soit cohérent par rapport à ce qu’on sait de lui. Tout ce qui fait partie de sa personnalité. Il avait ce côté un peu savant fou qui se moque de sa propre sécurité, sort à trois heures du matin sur la plage sans s’inquiéter… des précisions qu’on retrouve dans les descriptifs de la Gendarmerie locale (rédigés en français) expliquant combien il leur est difficile de surveiller sa maison parce qu’il n’en fait qu’à sa tête. " Tous ces éléments ont nourri l’histoire: "Quand il reçoit des menaces par la poste avec une corde de pendu, je l’ai (sans doute) inventé mais par contre, un opuscule rédigé en Allemagne à l’époque questionnait “Einstein, pas encore pendu ?” Je me suis raccordé à cela pour lui faire faire la grimace, un clin d’œil en référence à la fameuse photo (datant de 1951) où il tire la langue en direction des objectifs. Il semble se moquer d’être menacé, fait le singe…"

Albert Einstein se moque des menaces de mort à son encontre. Sa grimace est un clin d’œil à la plus célèbre photo du scientifique (voir ci-dessous). ©COM

Albert Einstein filmé lors d’une promenade sur la digue à Le Coq-sur-Mer. ©youtube.com

Il existe pas mal de photos d’Einstein prises lors de son séjour en Belgique. Et même un petit film sur youtube. Le dessinateur a, lui aussi, pris beaucoup de temps pour soigner les décors, les bâtiments, les voitures, les coiffures de cette période: "A tout niveau, il convient d’être crédible", répète Rudi.

Très surprenant !

C’est au retour d’un séjour aux États-Unis où il était allé donner des cours qu’Albert Einstein, qui voyageait sur un bateau à vapeur belge, s’arrête dans notre pays, à Anvers, après avoir appris que les nazis avaient saisi tous ses biens. Il ne retournera plus jamais en Allemagne et renoncera à sa nationalité allemande: "Il sera d’abord hébergé chez des amis au château de Mortsel, puis on lui proposera de louer la villa Savoyarde au Coq, où il restera six mois. Il avait beaucoup de liens avec la Belgique, avait séjourné dans un hôtel à Spa à l’été 1932, participé à plusieurs congrès Solvay mais aussi joué du violon avec la Princesse Élisabeth, au Palais royal où il avait été reçu plusieurs fois. C’est vraiment très surprenant qu’un des plus grands scientifiques du XXe siècle se retrouve dans une station balnéaire flamande un peu paumée. Il est plongé dans un univers un peu décalé par rapport au sien, mais il va facilement s’y adapter, allant jusqu’à jouer du violon un jour sur la scène du Kursaal d’Ostende. Il aurait pu rester plus longtemps. Ce qui l’a fait fuir, ce sont les menaces de plus en plus fortes et l’assassinat d’un de ses amis, philosophe, en Tchécoslovaquie. Cela le convaincra de quitter l’Europe, après un passage par Londres, pour Princeton, dans le New Jersey. "

Le peintre ostendais James Ensor tient une place à part dans le récit du scénariste: "j’ai toujours aimé son œuvre. Le fait que ces deux personnalités qui s’appréciaient se soient vraiment rencontrées – on a repris dans la BD l’ode encensant Einstein qu’avait rédigé Ensor – a aussi alimenté ma réflexion au niveau de la fiction."

La (vraie) rencontre entre Albert Einstein (à gauche) et James Ensor (à droite) ©Com

Et dans "Coq-sur-Mer 1933", un tableau peint chez lui à Caputh par… Albert Einstein (une discipline que le scientifique n’aurait en réalité jamais pratiquée, précisent les auteurs en préambule) s’avère une clef de l’intrigue: "On a créé une toile “à la manière d’Ensor” e n s’inspirant de son univers(pour le moins déjanté – les Allemands qualifieront d’ailleurs son œuvre immense, d’art dégénéré), avec la collaboration d’Olivier Grenson, une star de la BD, que j’ai briefé. Elle existe vraiment et sera sûrement exposée un jour. Le volet scientifique du scénario a été validé par Mikaël Dhen, un professeur de l’Ecam, docteur en physique théorique, auteur également du dessin reprenant la formule et le schéma de la réaction en chaîne, ainsi que des phrases en allemand qui les accompagnent."

Le dessinateur Olivier Grenson a créé spécialement pour la BD une toile «à la manière d’Ensor». ©COM

Des questions contemporaines

Le premier tirage (12 000 exemplaires) est déjà quasi épuisé et il a fallu lancer une nouvelle édition. L’album a été traduit en néerlandais et la Flandre lui marque beaucoup d’intérêt: "On sera invité au Coq au printemps 2023, pour une séance de dédicaces à l’Hôtel Belle-Vue, cela à l’occasion des 90 ans du passage d’Einstein". Même la France a recommandé cinq cents ouvrages: "Si les albums parus récemment chez Anspach sont pour la majorité fortement ancrés dans l’Histoire de Belgique, le côté universel du personnage fait qu’ici, cela parle à tout le monde."

Le troisième volet de Buonaparte "Jugement dernier" sortira au printemps. Il boucle la trilogie, avant un quatrième album "Empereur d’Orient", qui se déroulera sept ou huit ans après la mort de Napoléon (et fera office d’épilogue), autour du roman qu’il a écrit. "Le quotidien m’amuse beaucoup, mais en travaillant sur le passé, je m’intéresse aussi à des thématiques qui restent contemporaines. Le pouvoir ou la perte de pouvoir il y a deux cents ans ou celle d’un homme politique en 2022, c’est la même chose. Sur l’utopie dans Libertalia. “Est-ce qu’un monde différent est possible ?”, cette interrogation encore d’actualité. Et, quand le personnage d’Einstein se demande à la fin de l’album si la recherche scientifique fait toujours progresser l’humanité, la question e st universelle et on se la pose encore aujourd’hui. le passé n’est pas lié pour moi à une espèce de nostalgie où on se complairait, mais il permet de poser des questions contemporaines, peu importe la période", conclut le scénariste qui a plusieurs projets dans ses cartons. Nous y reviendrons.

Pascal Lepoutte

COQ-SUR-MER 1933, par Rudi Miel et Baudouin Deville. Mise en lumière: Bérengère Marquebreucq. Pagination: 46 planches de BD + Dossier de textes de 8 pages. 15 €