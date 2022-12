à Frasnes-lez-Anvaing, la joie et la fierté d’être Frasnois s’affichent sur du textile

À la mode, à la mode…

Cette tendance branchée venue de Flandre, le graphiste Robin Boast, de l’agence RedBit, l’a d’abord testée, avec succès, chez lui à Markedaal: "Pendant le Covid, chacun était chez soi, et regardait Facebook. C’était le moment idéal pour lancer ça ! À Gand, un projet similaire, parti des codes postaux, s’est fort développé, pour devenir finalement une marque de vêtements à part entière connue, avec une gamme très étendue. De mon côté, j’ai retravaillé le concept pour proposer, plus que les simples chiffres, un vrai logo, un truc sympa avec les fourmis, en restant discret…", explique ce parfait bilingue qui a soigné le design. "On a beau faire des simulations, c’est toujours une surprise de voir le résultat en vrai. Nous avons choisi de travailler avec de l’encre, et pas un transfert, pour obtenir plus de qualité. Et notre fournisseur français se porte garant du respect des salariés dans les pays de production." Ce nouveau secteur d’activité de RedBit ne vise pas les entreprises, mais le particulier. "Pour l’instant, on se limite aux tee-shirts et aux hoodies, de différentes co uleurs, en tailles adultes, ainsi qu’aux bonnets, parce qu’on est sûr de la qualité, mais à l’avenir, nous pourrions proposer d’autres articles textiles et étendre notre collection aux enfants et peut-être aux bébés " précise le Saint-Salvatorien Wouter De Rijck, qui a lancé la société. "Les couleurs seront renouvelées régulièrement. On veut que ça vive ", ajoute Robin.

À la mode de chez nous!

Un stock de tee-shirts, sweats et bonnets, dans les tailles les plus courantes, a été constitué, mais s’il s’épuise, la livraison nécessitera, évidemment, un certain délai. Dans nos régions rurales, l’esprit de clocher reste très présent, et que si on se sent de "Frasnes-lez-Anvaing", l’appartenance à son ancien village compte, pour beaucoup, énormément. Or, 7910, c’est avant tout le code postal d’Anvaing, Forest, Wattripont… mais pas celui de Frasnes-lez-Buissenal, Montrœul-au-bois, Moustier, Œudeghien… (7911), ou de Dergneau et Saint-Sauveur (7912). Afin de contenter tout le monde, depuis le début de cette semaine, la ligne de vêtements se décline donc aussi, sur commande, en "7911" et "7912".

Si on interroge les Frasnois, beaucoup se disent heureux, et fiers même, de vivre dans cette entité. C’est sur ce sentiment... (d’id)entité commune que mise RedBit, et c’est plutôt bien joué.

À noter que pour chaque achat, un don de un euro sera fait à la fondation PREBS, un portail de référence pour l’enfant à besoins spécifiques. 0oh Fashion ! Beep-beep…