Une maison détruite par le feu dans le village de Saint-Sauveur

Les pompiers rapidement mobilisés sur place ont dû forcer la porte électrique de l’allée, qui était bloquée en raison de la coupure de courant consécutive au départ de feu.

©ÉdA

Dans cette maison de plain-pied, l’incendie s’est déclaré à l’étage, au niveau du grenier. Son origine, accidentelle, a pu être identifiée sans grande difficulté.

"Le logement est chauffé par un poêle à bois, relié à une buse en inox qui traverse le grenier. Le feu s’est déclenché suite à une surchauffe du conduit", nous expliquait le capitaine Éric Stasik, qui dirigeait l’intervention pour la zone de secours de Wallonie picarde.

Un important dispositif dépêché sur place

Trois corps de pompiers ont été appelés pour circonscrire le sinistre, une opération qui n’a pas été une mince affaire. "Le grenier n’étant pas équipé d’un plancher, nous n’avons eu d’autre choix que de progresser à tâtons dans la pièce, qui était entièrement envahie par les fumées."

©ÉdA

Le dispositif déployé sur les lieux était très important: la grande échelle, deux autopompes et un véhicule de commandement de la caserne de Leuze, deux citernes venues du poste athois de Rebaix ainsi qu’une autopompe et une citerne des pompiers de Renaix.

Les dégâts des fumées et des eaux sont considérables et ont touché l’ensemble de la maison. La Commune de Frasnes-lez-Anvaing, avisée des faits, prendra en charge la famille de sinistrés, un couple et leur fille, en vue de trouver une solution de relogement.