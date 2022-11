« 360 000 euros dans mes économies »

Ce compte présenté tardivement ("volontairement, et je ne m’en cache pas, parce qu’on voulait d’abord clôturer l’élaboration de la modification budgétaire la plus proche possible de la réalité – elle a été finalisée au mois d’octobre") a été établi avant l’été par la directrice financière faisant alors fonction, Coralie Conil. "Une écriture purement administrative. Ainsi je ne comprends pas comment on peut voter contre un compte qui n’a aucune touche politique." Logiquement, la réaction logique de la Commune aurait été de reprendre cette somme, en attendant que le Centre public d’aide sociale revienne ensuite avec une modification budgétaire: "le problème, c’est qu’en faisant cela, je fais rentrer de l’argent de façon ponctuelle et je fausse le jeu au niveau de la Commune qui a une bouffée d’oxygène seulement pour un certain temps." 360 000 euros de ce boni "confortable" sont donc pris pour alimenter la modification budgétaire 2022 (principalement des ajustements internes): "il reste 160 000 euros." Pour rappel, la Commune a déjà versé 1,5 million au CPAS: "je reste persuadé que dans des années normales, nous avons besoin de 1,85 million pour nous en sortir. Si je me contente de moins (1,3 million en 2019 et 2020, 1,59 million en 2021), c’est parce que j’ai un fonds de réserve où je peux ponctionner . Il y a une légère diminution de la dotation entre 2021 et 2022. On n’est pas là pour appauvrir la Commune , nous sommes dans le même bain." L’espoir aujourd’hui, pour le président, est d’avoir un compte 2022 positif: "On s’est laissé de la marge pour certains investissements qui ne se concrétisent pas, comme le chef-cuisinier."

Une charge de travail supplémentaire

En 2020, avec le Covid, le CPAS avait eu "des subsides de partout" ; 2021 a encore été "une très bonne année !" (mais le boni de 520 000 euros est aussi produit par le résultat des exercices antérieurs). L’accueil des réfugiés ukrainiens a atteint, en dépenses, 181 000 euros (récupération à 130% mais de nombreux coûts supplémentaires, dont un temps plein en plus pour le travail social "immense", le défraiement des traducteurs, le soutien psychologique, etc.).

La charge des RIS – en augmentation – diminue, parce qu’il y a plus d’étudiants, et ceux-ci sont subventionnés à 100%. Les deux montants de l’aide sociale sont importants: "on essaie toujours, au CPAS, de ne pas favoriser l’aide en argent, mais de la diriger vers le paiement de re pas, de frais scolaires, des fournisseurs, que les gens sont de plus en plus de mal à régler – le prix du mazout a fortement augmenté."

Le taux d’occupation de la Maison de repos, qui accueille essentiellement des Frasnois, a diminué, à cause de l’effet Covid (hospitalisations et effet retardant dans les rentrées), mais on est revenu en 2022 aux mêmes chiffres qu’avant: "Elle est quasiment pleine tout le temps." Le mali diminue (261 691 euros): "trois cent mille euros sont nécessaires pour avoir une maison de repos publique de qualité au niveau des soins, de l’animation... dans un bâtiment vieillissant énergivore. Je suis fatigué de lancer les nouveaux projets pour une structure nouvelle."

La résidence-services bientôt remplie

À la résidence-services, les chiffres étaient carrément dramatiques, avec sept locations seulement en décembre 2021: "En établissant le budget, le challenge qu’on s’était donné pour 2022 était d’atteindre seize appartements loués. Je croyais que c’était impossible. Aujourd’hui, en novembre, on en est à dix-neuf locations sur vingt-six." Outre la collaboration avec une agence immobilière locale qui se poursuit, un contrat a été signé pour la prospection avec Retraiteplus qui envoie des coordonnées de personnes potentiellement intéressées. Il y a même désormais une liste de pré-attente qui est établie, ce qui laisse penser qu’en 2023, la résidence-services sera entièrement occupée. Cinq rendez-vous sont programmés en décembre. "On gagnera alors de l’argent, qui pourra financer la maison de repos", dit Valéry Gosselain, sans bouger au prix (qui va de 1050 à 1350 euros)

Le nombre de repas préparés par le CPAS est de 450 par jour. Tant les repas scolaires que les repas à domicile enregistrent un bénéfice, respectivement de 18 255 euros et 31 611 euros. Mais le président du CPAS frasnois continue de plaider pour une cuisine centrale "qui prend tout en charge et facture. Je veux l’avoir et je l’aurai…"