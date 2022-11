Le peintre figuratif Jean Vanden Eede fait partie de l’association depuis sa création autour d’Albert Marescaux. Le Frasnois, qui a travaillé au ministère des Finances, s’est lancé dans la discipline artistique à la fin des années 80: "Nous avions acheté deux peintures de Pierre Gahide. Je me suis dit que je pourrais peut-être m’essayer à l’aquarelle. J’ai pensé m’inscrire à une école de Paris, mais leurs cours par correspondance étaient assez onéreux. Puis, j’ai appris qu’une artiste de Mariembourgvenue habiter Renaix, Chrisine Hallaert, donnait des cours et des conseils. Je l’ai contactée." Un petit groupe s’est constitué: il se réunissait dans les locaux du centre culturel alors situés à la route de Moustier: "Notre formatrice nous donnait des adresses pour aller découvrir des toiles dans des galeries, des expositions… Elle disait: “C’est en regardant qu’on apprend !” Quand elle a quitté la région, j’ai intégré le groupe Figures, et, par la suite, Arts Collines…" Jean peint, exclusivement à l’aquarelle, des paysages des Collines ou inspirés de ses voyages, et des marines. "Mais il y a toujours un élément vivant ", dit celui qui a une autre passion… Depuis 43 ans, il préside le Cyclo club de Frasnes. Les deux hobbies sont liés. Lors de ses randonnées à vélo, de nouveaux paysages se révèlent à lui. Il est l’auteur de 200 à 250 aquarelles, et a participé à des dizaines d’exposition: "Peindre, ça fait marcher mon esprit et ça me relaxe. Et puis, il y a aussi tous les contacts avec les autres artistes et les visiteurs. Je pense que j’ai un peu progressé depuis mes débuts. Mes réalisations sont plus aérées."

es artistes participants

Dominique Deschamps (peintures) ; Jacqueline Landrien (peintures et bronze) ; Marc Lorent (photos) ; Marie Jeanne Develer (peintures et sculptures) ; Francis De Larivière (icônes et peintures) ; Claire Pierson (peintures) ; Nancy Vanreeth (encre de chine à la plume) ; Jean Vanden Eede (aquarelles) ; Marie Line Daubie (céramique) ; Pierre Gahide (peintures) ; Gisèle Van Eckhaute (peintures): Huguette Dewaele (peintures et sculptures) ; Manu Hunt (sculptures sur bois) ; Christiane Crine (peintures). L’invitée d’honneur est Fanny Opsommer qui présentera ses photos.

Albert Marescaux, propose, quant à lui, une expo-rétrospective dans sa galerie, en face de l’hôtel de ville.

Plus tard, reviendra l’exposition dans les vitrines des commerçants frasnois : elle se déroulera, en collaboration avec Frasnes-les Flocons, qui a lieu du mercredi 7 décembre à 18 h 30 au dimanche 11 décembre.

Le samedi 26 novembre, de 11 à 18 h, et le dimanche 27 novembre, de 10 à 12h et de 14 à 18 h, dans les salles Mozart et Magritte, rue de la Fauvette à Frasnes-lez-Buissenal.