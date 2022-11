Anvaing : A 16 ans, une deuxième médaille d'or en maçonnerie pour Jean Gerardi (Don Bosco)

Jamais stressé

"C’est un de mes professeurs de Don Bosco, M. Sylvain Constant, qui m’a poussé à m’inscrire à nouveau", explique Jean. Elève en 5e Professionnelle maçonnerie, il compte, à l’issue du 3e degré, compléter sa formation d’ouvrier qualifié par une septième année de spécialisation (carrelage, cheminée décorative, gestion administrative et commerciale, etc.).

La compétition a duré trois jours, à Ciney Expo: les participants étaient hébergés – et nourris – dans le coin.

Ils étaient six concurrents dans sa catégorie. Chaque d’entre eux avait vingt heures pour construire un mur selon un (même) modèle particulier, comprenant des difficultés, des formats spécifiques à réaliser…

Une fois le travail terminé, le jury regarde la présentation, l’aplomb, l’équerrage, la propreté, le rejointoyage, les mesures…

À sept ans déjà, le petit Jean avait choisi son futur métier, confie sa maman Florence. "Il venait toujours avec moi sur les chantiers", ajoute son beau-père, Paolo Cassaro, le patron de l’entreprise dergneautoise Casa‘Construct, qui a permis à l’étudiant de suivre un stage.

Quand on demande au jeune lauréat si lui aussi a éprouvé un sentiment de fierté en recevant sa médaille, il répond simplement "Oui !" Jamais un mot de trop dans le chef du champion "Sa force, c’est qu’il ne stresse jamais. Les autres ont commis quelques erreurs, lui aucune", confient les membres de sa famille.

Dès qu’il en a la possibilité, l’Anvinois, qui aspire à entrer dans la vie professionnelle, va donner un coup de main sur les chantiers de Casa‘Construct.

"Il gère, il vaut un homme. C’est lui qui fait les terrassements à la grue, commente Paolo, qui a également eu il y a quelques années M. Constant comme prof à Don Bosco. Un bon maçon doit avoir de la vue – c’est primordial ! – et bien sûr être à l’heure chaque matin, savoir écouter, se montrer fort minutieux… Quand il vient avec nous, Jean tourne avec les équipes. Ainsi, il découvre un peu comment les uns et les autres travaillent. Et ça se passe bien."

Comme autres passions, le garçon aime les sports moteurs, le jet ski, la natation, et les sorties entres amis.

Ce qui frappe surtout, c’est la jeunesse du lauréat par rapport à ses concurrents. Le médaillé de bronze du concours est ainsi âgé de vingt-trois ans. Malheureusement, à cause de son jeune âge, le Frasnois ne pourra pas être sélectionné pour EuroSkills 2023 à Gdansk, en Pologne, puisqu’il faut au minimum dix-huit ans. Mais il vise la participation au championnat du monde (WorldSkills) à Lyon en septembre 2024.

Des professeurs qui s’investissent

Florence et Paolo insistent sur l’investissement des enseignants, dont l’expert, Sylvain Constant (Tournai), qui a attentivement préparé l’élève frasnois à cette compétition, ou le chef d’atelier: "Ils vont même passer plusieurs jours sur place. Ce n’est pas si courant. Ceux-là sont vraiment motivés." Pour le professeur de maçonnerie, qui fait partie du jury WorldSkills, les qualités de Jean Gerardi, qu’il connaît bien même s’il ne lui donne cours qu’à raison de deux heures tous les quinze jours, sont "sa précision, sa propreté, la finition. Il est régulier dans son travail et sait toujours rester calme. C’est déjà ce qui lui avait permis de gagner l’an dernier. On mise beaucoup d’espoirs pour Lyon." L’objectif de ces épreuves est d’attirer l’attention sur les métiers manuels, technologiques et techniques "de la boulangerie au stylisme en passant par l’infographie, ou encore la soudure." D’autres campagnes de sensibilisation sont menées, comme celle de Constructiv, une organisation qui se rend dans les écoles pour rencontrer et informer les jeunes. "Forcément, une médaille d’ or comme celle remportée par Jean, dont on parle beaucoup un peu partout, ça nous fait de la publicité, à l’institut Don Bosco, et cela devrait attirer d’autres jeunes vers ces métiers", conclut M. Constant. On ne devrait pas être longtemps sans reparler de l’Anvinois: il sera mis à l’honneur lors d’une prochaine séance du conseil communal de Frasnes-lez-Anvaing.