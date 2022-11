Le permis pour les trois éoliennes d’Hacquegnies est accordé

On se souvient que la Commune de Frasnes-lez-Anvaing avait introduit cet été un recours auprès du gouvernement wallon contre le permis unique accordé en juin dernier à Eoly Energy pour la construction d’un parc de trois éoliennes au nord de l’A8 (Hacquegnies). Ce recours a été rejeté et le permis unique est accordé. Mais on imagine que les opposants contesteront cette décision devant le Conseil d’État…