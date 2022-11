« Zones blanches » à Frasnes-Lez-Anvaing: enfin le bout du tunnel ?

Des promesses non tenues

Cette bonne nouvelle, la bourgmestre l’a apportée, lors du dernier conseiller communal, en réponse à une question du conseiller indépendant Jacques Dupire qui s’interrogeait: "Accès internet pour tous à Frasnes-lez-Anvaing: des promesses, ritournelles… ou utopie ?"

Une zone blanche, c’est une localité dont au moins 40% de la population n’a pas accès à l’internet fixe à des vitesses de connexion de 30 Mbps. Dès 2016, l’opérateur Proximus et la start-up belge Tessares décidaient de tester une solution hybride combinant les capacités en bandes passantes des réseaux fixes (DSL) et mobiles (4G/LTE). "Fin 2018, Frasnes-lez-Anvaing ne sera plus identifiée comme zone blanche", titrions-nous en mai 2018 à l’occasion de la visite d’Alexander de Croo, alors ministre des Télécommunications, et des responsables de Proximus. Quatre ans et demi plus tard, force est de constater que les promesses n’ont pas été tenues: la couverture haut débit n’est toujours assurée que sur une infime partie du territoire frasnois.

Combiner deux technologies

La solution pourrait passer par le concurrent de Proximus, VOO ("qui s’est intéressé à notre cas ", précise Mme De Saint-Martin).

Tant la Région wallonne que l’état fédéral ont débloqué des fonds (plusieurs dizaines de millions d’euros au total) pour augmenter la vitesse de l’internet fixe dans les zones blanches: plusieurs appels à projets ont été lancés par l’Agence du Numérique. L’opérateur VOO a rentré un appel à projets en trois parties (parce que les crédits accordés sont limités, à chaque fois, à un certain montant) pour couvrir l’entité frasnoise, et on saura bientôt, entre le 15 et le 20 novembre, si son projet est retenu.

Bien sûr, d’autres Communes sont aussi dans la course, mais Frasnes-lez-Anvaing serait placée en priorité 1,2 et 3 et, pour des raisons techniques, sa couverture s’avérerait nécessaire en vue de poursuivre la modernisation du réseau. Les travaux seraient entrepris rapidement, en 2023 et 2024, en commençant par le sud-ouest. VOO utiliserait à son tour une solution hybride mêlant la fibre optique au cœur de son réseau et le câble coaxial (le câble de "télédistribution") pour desservir les maisons, et cela sans procéder à des chantiers importants.

Les Frasnois croisent les doigts, mais ne s’enthousiasment pas encore, tant il y a eu jusqu’ici de désillusions.