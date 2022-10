Dans les cimetières de Frasnes-lez-Buissenal, reposent des gens connus

Thierry Luthers pourrait donner une conférence

Thierry Luthers ne manque pas de le citer dans son ouvrage Derniers Domiciles connus, son ouvrage publié il y a deux ans (double page dans Le Courrier de l’Escaut du 31/10/2020) aux Editions Luc Pire.

Lors du dernier conseil communal, le conseiller socialiste Marian Clément a suggéré d’inviter le Liégeois à donner une conférence sur ce thème.

Quelles sont les personnalités frasnoises reprises dans le livre de l’ancien journaliste sportif et chroniqueur du Grand Cactus ?

Le caveau de la famille des comtes de Lannoy à Anvaing évidemment, comme le docteur en agrophysiologie Jean-Paul Delhaye (1945-2017), au cimetière d’Arc.

Et à Frasnes-lez-Buissenal, le député catholique Émile Boval (1864-1917), l’archéologue renommé Jacques Breuer (1891-1971), conservateur et chef du service des fouilles des Musées royaux d’art et d’histoire, et le brasseur et autre député François Haustrate (1882-1948).

À Moustier le taphophile a repéré les tombes de l’industriel Alfred Rosier (1856-1929), d’Alphonse Servais (1903-1999), président de l’Union des avocats belges, et, à l’arrière de la chapelle Notre-Dame, le caveau de la famille du Sart de Boulant.

Des tombes à préserver ?

Pour le cimetière d’Œudeghien, il évoque le professeur de l’UCL Pierre Piron (1911-1973) et à Saint-Sauveur, l’écrivain et grand résistant Roger Cantraine (1921-2007), le lieutenant-colonel Louis Tasnier (1878-1940), auteur militaire et journaliste, le Chanoine Robert Guelluy (1937-2001), auteur de plusieurs ouvrages, professeur à l’UCL, chanoine de la cathédrale de Tournai, ainsi que la romancière et philosophe Françoise Collin (1928-2012), une des personnalités les plus importantes du féminisme, fondatrice de la Revue des femmes-philosophes de l’Unesco, chevalier de la Légion d’honneur. Thierry Luthers aurait pu ajouter le mari de cette dernière, enterré à ses côtés: Jacques Taminiaux (1928-2019), docteur en philosophie, chercheur au FNRS, professeur au Boston College, prix Francqui en 1977 pour son travail scientifique. On pourrait ajouter Alponse Gheux (1850-1936), dernier berger cornemuseux du Pays des Collines à Ainières, les martyrs et les résistants victimes de la barbarie nazie: Oscar Soudant à Frasnes, Nandy Genotte ou Roland Procus à Moustier, Gilbert Lagneau et Maurice Mollet à Dergneau, Gérard Dogimont à Ellignies et des dizaines d’autres, soldats ou civils ; le journaliste et écrivain Louis Quiévreux (1902-1969), grand spécialiste de Bruxelles, à Frasnes, comme l’agronome Anatole Corbisier-Baland (1887-1950), qui a fortement contribué au progrès de l’agriculture et de la sylviculture en Afrique, ou Jean-Baptiste Chamart, le directeur de la sucrerie, à qui on doit le développement et la modernisation de cette industrie ; de nombreux bourgmestres comme Émile Deltenre à Saint-Sauveur, Émile Lesaffre à Frasnes et tous les autres qui nous ont quittés plus récemment, des militaires comme Émile-Pierre Lagneau (Saint-Sauveur), Croix de guerre, Jean Patte (1923-2014), "le peintre des Collines" à Montrœul-au-Bois… Enfin, sur la façade de l’église d’Arc, une stèle évoque le souvenir du militaire et explorateur, Leonard Devenyns (1867-1943) a sillonné le Congo et la Haute-Amazonie avant de donner son nom à un lac et une localité du Québec (Canada). Et cette liste est évidemment loin d’être exhaustive…

On rappellera qu’avant de "toucher" à une tombe ancienne, la Commune doit recevoir l’autorisation de la cellule de gestion du patrimoine funéraire du SPW.