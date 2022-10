Feu rouge pour le lotissement de la Taillette à Frasnes

Ce jeudi soir, le conseil communal de Frasnes a voté à l’unanimité contre le projet (volet relatif aux modifications de voirie). De nombreux habitants étaient par ailleurs présents, afin d’entendre les débats concernant l’avenir de leur "havre de paix".

"Le MR se veut respectueux de l’humain et de l’environnement ; cette voirie et ces habitations n’ont pas de raison d’être", a indiqué la bourgmestre Carine De Saint-Martin (MR).

Mobilité

"Le projet de construction d’une nouvelle voirie pour donner accès au lotissement en question a déjà fait couler beaucoup d’encre et de salive" a souligné Michel Devos, président du groupe PS-AC. "On comprend évidemment l’inquiétude et le signal d’alarme lancé par les riverains qui réagissent à ce projet situé en zone d’habitat à caractère rural, donc a priori constructible, mais pas à n’importe quelles conditions ."

"La zone doit aussi conserver son caractère rural en accueillant des espaces verts qui font défaut dans ce projet. Le Hameau de la Taillette et du Brun Culot est situé à proximité immédiate du Bois de Martimont, classé comme site de grand intérêt biologique par la Région wallonne. Ses aspects paysagers en font un des plus beaux points de vue de notre commune. Le projet proposé se présente plus comme un quartier urbain, un noyau d’habitat, avec une densité trop importante et un programme des constructions en totale inadéquation avec le caractère rural du quartier."

Pour la majorité et l’opposition, ce projet d’urbanisation aurait accentué les problèmes au niveau de la mobilité et de la sécurité. "Les routes sont déjà étroites et sinueuses, il est impossible de se croiser quelle que soit la voie choisie pour entrer ou sortir du quartier" a conclu Michel Devos. "Le projet de construction de voirie intérieure n’est donc pas, à notre sens, opportun. Ce projet n’a clairement pas sa place à cet endroit."

Jacque Dupire, conseiller indépendant, s’est aussi opposé au projet avec détermination. "Cette zone doit être hybride entre l’usage agricole, l’habitat et le paysage préservé. On peut bien entendu construire, mais pas faire n’importe quoi. Deux ou trois habitations, qui ne vont pas perturber le paysage et la quiétude des lieux, oui. Onze habitations, non. L’implantation des onze habitations sera accompagnée de nombreux véhicules, pour les occupants (deux par habitation) et pour les visiteurs, ce qui engendrera une circulation multipliée, dans une rue en impasse, comportant actuellement peu d’habitation."

"De plus, la zone de retournement des véhicules de pompiers est irréaliste et la mission des services de sécurité ne peut être compliquée par un projet inadapté. L’équipement de cette zone doit tenir compte de ce facteur de sécurité ; il y va de la responsabilité des décideurs."

Michel Delitte, chef du parti Horizon Citoyen, a toujours été opposé au projet du Hameau de la Taillette. "Nous nous réjouissons de la décision favorable prise et du changement de position de la majorité MR qui en mars 2021 avait donné un avis favorable à ce projet. La mobilisation de citoyens et les interventions de l’opposition ont contribué à éviter ce qui aurait été une balafre dans notre perle des Collines."

Lors du conseil communal, M. Delitte n’a pas hésité non plus à revenir sur les conséquences au niveau de la sécurité, la mobilité et la biodiversité.

Il en va de même pour Didier Verdoncq (Écolo) qui estime que ce projet "n’a pas sa place où il devait être implanté".

Soulagement pour les riverains

Pour les citoyens du hameau de la Taillette, cette décision prise à l’unanimité, est un véritable soulagement. "C’est la première bataille d’une longue guerre. Je me fais bien à l’idée qu’un jour, il y aura des maisons à cet endroit, mais j’espère être mort d’ici-là pour ne pas assister à cela", conclut un habitant.