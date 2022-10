Un foyer de grippe H1N1 découvert dans un élevage de faisans à Cordes

Le gibier ne serait pas élevé dans une ferme. Cependant, ce midi, les agents de l’Afsca (l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire) étaient toujours à la recherche des propriétaires. Ceux-ci examinent toujours la zone afin de trouver d’éventuels cadavres qui se seraient étendus au-delà de la zone de protection (3 km).

L’Afsca a également affirmé qu’un foyer de grippe H1N1 avait bel et bien été découvert au sein du village. Elle tient d’ailleurs à rappeler à tous les éleveurs de volailles et aux détenteurs particuliers belges que le virus de la grippe aviaire circule de plus en plus parmi les oiseaux sauvages. Le nombre de cas confirmés chez les oiseaux sauvages est en effet très élevé depuis mi-septembre.

Dès lors, le risque est grand que des volailles soient contaminées par la grippe aviaire suite à des contacts avec les oiseaux sauvages. L’Afsca s’attend à une forte saison de grippe aviaire en raison de la situation des oiseaux sauvages.

Mieux vaut prévenir que guérir

Bien que cela ne soit plus obligatoire depuis le 14 mai, l’Afsca conseille aux personnes qui ont des volailles de protéger leurs animaux autant que possible. Pour ce faire, il suffit à titre préventif, de couvrir le poulailler avec des filets pour éviter tout contact avec les oiseaux sauvages. Il est toujours obligatoire de nourrir les animaux à l’intérieur et de les abreuver de préférence à l’abri.

Lorsque les éleveurs constatent une augmentation de la mortalité, ou tout autre symptôme lié à la maladie, ils doivent contacter immédiatement leur vétérinaire.

Le ministre de l’agriculture, David Clarinval a décidé de réintroduire l’obligation de protection (soit en gardant les animaux à l’intérieur, soit en les plaçant sous des filets) pour toutes les exploitations avicoles enregistrées – il s’agit de tous les établissements commerciaux, ainsi que des éleveurs amateurs enregistrés dans Sanitel. Cette mesure est entrée en vigueur le mercredi 5 octobre 2022. Bien entendu, tout autre détenteur qui le souhaite peut protéger ses animaux dès maintenant.