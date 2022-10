Riverains et bénévoles ont eu l’occasion, quant à eux, de se rencontrer à plusieurs reprises sur le terrain pour finaliser ce joli projet. De ces échanges s’est formé rapidement un groupe d’une dizaine de bénévoles en charge des nécessaires interventions permettant de lui redonner vie. Partant du tracé précis repris dans l’atlas des chemins et sentiers, la réhabilitation s’est déroulée en plusieurs étapes. Le premier gros chantier engagé concernait le débroussaillage. Long de sept cents mètres, le sentier comportait également de nombreux obstacles. Plusieurs arbres déracinés depuis très longtemps ont été tronçonnés sur place. L’aménagement s’est fait dans le plus grand respect de l’environnement. La signalétique terminée, le "Sentier des brebis" est accessible directement depuis le parking du cimetière d’Œudeghien.