Frasnes : il défend sa mère et frappe son père

Dès qu’il boit un peu, Rodrigue devient violent. Le ministère public a expliqué que le prévenu voulait défendre l’honneur de sa maman qui avait semble-t-il été trompée.

Le prévenu est aussi poursuivi pour avoir frappé d’autres personnes, dont la dame qui partage sa vie. Là, il parle d’un coup involontaire qui s’est perdu lors de la fameuse soirée où tout avait dérapé entre son père et lui. "Avec mon père, on s’est frappé réciproquement."

Le ministère public relève dans le chef du prévenu une personnalité peu sympathique. "Le papa de monsieur a été auditionné. Il dit que son fils est fou et qu’il serait capable de tuer quelqu’un. Son papa dit qu’il s’en prend toujours à des plus faibles et qu’un jour, il y aura un mort. Le prévenu n’a pas de respect pour les autres et a déjà un gros casier. Il assume peu les faits. Je requiers 18 mois."

« Mon client ne boit plus »

La défense confirme que la fameuse réunion de famille lors de laquelle la compagne du prévenu et son père étaient présents a mal tourné. "Mon client s’est emporté mais il y a eu des coups réciproques avec son père. Qui a commencé ? Nous sollicitons l’acquittement à ce sujet. La compagne de mon client s’est interposée et a reçu un coup involontaire. La relation avec elle dure depuis un an et a été émaillée de scènes de violences physique et verbale, c’est vrai. Il est en détention préventive depuis fin juin et je trouve les réquisitions sévères. Il a eu une réflexion sur lui-même et ne boit plus. Pour les coups envers les autres personnes, nous sollicitons le sursis probatoire."

Jugement le 20 octobre.