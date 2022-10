Une journée pour se lancer dans l’alimentation durable

Rencontre des acteurs de terrain

À Forest-lez-Anvaing, le public invité à participer à la journée a pu consulter, sur place, les différents acteurs de l’emploi, la formation et l’accompagnement. On retrouvait notamment des formatrices du Forem spécialisées dans la sécurité alimentaire (elles aident à se préparer aux divers contrôles sanitaires comme celui de l’Afsca), mais également d’autres conseillers en agriculture biologique. Les visiteurs ont également eu l’occasion de se renseigner auprès de professionnels du secteur, comme Jean-Baptiste del Marmol qui exploite encore une partie de la Ferme de la Rigaudière et revend ses produits en circuit court. Le maraîcher a fait la visite guidée de ses cultures et a expliqué ses méthodes respectueuses de l’environnement au public désireux de se lancer lui aussi.

Répondre à des enjeux écologiques et économiques

Pour la clôture, les différents acteurs du projet EAL2 ont présenté le panel de formations élaborées qui continueront à se donner. "Elles s’adressent tant aux employés, employeurs, demandeurs d’emploi ou entrepreneurs. Il y a toute une panoplie de formations qui ont été développées pour les aider à se lancer ou pérenniser leur activité, et à s’installer en étant suffisamment outillé." Les enjeux de l’alimentation durable ont également été abordés: "ils sont écologiques et économiques. Notre système alimentaire actuel qui est plutôt industriel représente 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. De plus, au niveau social, il est important de permettre l’accès à une alimentation de qualité. Il est toujours extrêmement compliqué pour les agriculteurs de s’en sortir, surtout pour les petits producteurs, explique Julie Martens. C’est en cela qu’il est intéressant de développer les métiers de l’alimentation durable."