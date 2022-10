Ancien bourgmestre de Frasnes, Jacques Dupire lance « Ensemble », un mouvement citoyen et apolitique

Tendance Pierre Rapsat

Ensemble, voilà un nom qui résonne déjà dans la sphère politique, fait-on remarquer à l’ancien bourgmestre destitué: "C’est vrai, mais n’y vo yez aucune convergence quelconque. À Leuze, il y a le mouvement citoyen impulsé par Christian Brotcorne. Celui-ci m’a assuré qu’il n’en prenait pas ombrage. De ce duplicata" duquel pourrait même émerger une réflexion entre certaines initiatives proches. C’était aussi le thème de la dernière campagne d’Emmanuel Macron, dont je ne renie pas totalement la manière de faire sans me revendiquer du macronisme. Mais l’idée ici, c’est le rassemblement ", commente Jacques Dupire.

Si chaque membre garde ses orientations politiques, le mouvement ne se présente ni de droite, ni de gauche, ni du centre ou absolument écologiste: "On doit se sentir Frasnois. Quand on évacue tout le bla-bla polito-philosophique, on se rend compte qu’au niveau communal, la volonté du citoyen reste un peu la même, que la commune soit gérée par les uns ou les autres. Alors, ne nous attardons plus qu’au bien-être du citoyen, poursuit-il, Chez Ensemble, on ne s’apparente à personne, à aucun parti politique classique. Nous ne voulons plus de la tutelle d’un parti qui vient nous dicter des choses et de temps en temps nous tirer l’oreille, nous réorienter et nous obliger à prendre telle ou telle décision en phase avec celle prise au niveau de la Wallonie picarde ou de la Région. "

Une position qu’on peut curieusement un peu rapproche de celle d’une autre personnalité politique frasnoise (avec qui M. Dupire ne partira certainement pas en voyage) qui dit également ne plus trop se retrouver dans la division "gauche-droite". Celui qui a longtemps été échevin dit ne pas renier tout ce qui a été réalisé durant les mandats passés, "mais avec le recul que j’ai depuis quatre ans, je ne retrouve plus le dynamisme, l’efficacité et l’ambition réaliste que nous avons eus à Frasnes-lez-Anvaing. Le citoyen est découragé. Certains ont même quitté l’entité, trouvant que celle-ci devenait triste et que les gens ne sont plus respectés."

Une euphorie perdue

Un mouvement citoyen, cela peut paraître attrayant, mais comment ses amis et lui comptent-ils, concrètement, tenir compte de l’avis des Frasnois?

"Ce projet réaliste, on veut le construire en plaçant les citoyen s au centre, avec l’ambition de mener une véritable culture politique axée sur leurs préoccupations essentielles, avec des orientations climatiques, sociales, et une attention particulière sur la sécurité, la qualité et l’entretien de nos infrastructures. Il faut réinventer la démocratie participative, l’écoute du citoyen et la qualité du cadre de vie. Ce n’est plus le parti qui va décider du programme – lequel se voudra ambitieux. Il ne sera établi qu’en concertation avec le citoyen qui viendra, par courrier ou lors d e rencontres, partager ses inquiétudes et ses aspirations . c’est lui qui décidera de son avenir et il faudra l’informer régulièrement de l’évolution des dossiers et de ce que nous avons envisagé au niveau du groupe."

Dans l’équipe d’Ensemble, certains "n ’ont pas envie de se dévoiler pour l’instant, estimant que le moment n’est pas venu", mais trois membres du bureau ont décidé de franchir le pas: Julien Laporte (Frasnes) 39 ans, futur fonctionnaire et président de l’ASBL navetteurs.be, David Lenoir (Forest), 38 ans, brigadier chez Iscal Sugar Frasnes et Claude Van Nieuwenhuyse (Saint-Sauveur), 62 ans, enseignant retraité, séduit par ce mouvement citoyen sans couleur politique "ambitieux, certainement transparent, et surtout participatif."

Jacques Dupire ne sait pas encore s’il emmènera la liste, mais il se dit prêt à motiver les troupes et à relever les défis. Ensemble-Frasnes ne sera présent que sur le terrain communal, même si le conseiller estime qu’il faudrait, au niveau de la Wallonie picarde, "fédérer toutes les initiatives citoyennes plutôt que d’agir chacun dans son coin."