Avec six bourgmestres

Après trente-quatre années de service, la Saint-Salvatorienne a été admise à la retraite le 1er octobre dernier. Elle a travaillé avec six bourgmestres différents: Jean Delvoye, Jean Jorion, Jean Delhaye, Jean-Luc Crucke, Jacques Dupire (ff) et Carine De Saint-Martin. Nommée secrétaire communale "à titre temporaire" en remplacement d’Oscar Vanderlinck, elle avait prêté serment, le 31 octobre 1988, dans une ambiance particulière et un climat un peu tendu (après les élections, les ex-partis PRL et PSC formaient une coalition et M. Jorion devenait bourgmestre): la plupart des mandataires socialistes avaient décidé de pratiquer la politique de la chaise vide. Mais les tensions allaient vite s’apaiser et Dominique Vallez (un nom que nous avions à l’époque orthographié Vallée – et nous lui présentons des excuses tardives) allait entamer une longue carrière. Parce qu’elle a peu de "famille (son papa et des cousins éloignés), elle a toujours considéré la Commune comme sa" maison "et les membres du personnel – mais aussi de l’exécutif – comme" ses enfants ".

Efficacité et discrétion

"Madame" a toujours loué le dynamisme de l’entité frasnoise et encouragé ses citoyens à s’en montrer fiers.

Si on n’ira pas jusqu’à écrire qu’elle était "autoritaire" (ce n’était pas cela), Dominique Vallez en imposait par ses connaissances immenses de la Commune de Frasnes-lez-Anvaing et sa "mémoire d’éléphant": elle savait se faire respecter de tous. Dans son allocution, l’échevin du Personnel Pierre Bourdeau d’Huy a dit qu’elle était "la plus Européenne de tous, avec à la fois une politesse vieille France et un très flegme britannique."

En outre, "Madame" n’a jamais compté ses heures passées à la Commune ("si elle avait pointé, il y a longtemps qu’elle aurait pu prendre sa pension…"). Pour l’échevin, si la Commune de Frasnes-lez-Anvaing en est là aujourd’hui, c’est en partie grâce à celle qui ne cherchait pas la lumière des projecteurs, mais préférait rester en retrait. Dominique Vallez ne quitte pas totalement l’hôtel de ville: elle assurera des "piges" pour permettre la meilleure transition entre elle et celui ou celle qui la remplacera.

Bonne retraite, Madame le directeur général (elle y tenait !).