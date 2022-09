Les autorités communales de Frasnes-lez-Anvaing, principalement, ainsi que les riverains sont aussi lassés d’attendre des améliorations de la voirie.

La semaine dernière, le Frasnois Michel Delitte, chef de file du groupe Horizon citoyen, nous faisait part de la réponse obtenue du ministre Philippe Henry, trois mois (!) après son interpellation.

Crucke: «Une honte du réseau wallon»

Avec sa casquette de député wallon, Jean-Luc Crucke n’a pas dû patienter aussi longtemps après avoir adressé sa troisième question écrite depuis le début de l’année. Cela situe l’urgence d’intervenir afin de réparer et sécuriser cette voirie régionale. "La N60 entre Renaix et Leuze devient une honte du réseau wallon, alors qu’elle est une porte d’entrée de la Wallonie. Répondre que les budgets ne sont pas programmés ne peut plus satisfaire face aux responsabilités que se doivent d’assumer les autorités publiques et les gestionnaires de voiries", affirme l’ancien bourgmestre de Frasnes, domicilié à Anvaing.

Le député libéral a demandé au ministre de la Mobilité et des Infrastructures si des engagements fermes pouvaient être pris, ainsi que l’éventuel timing envisagé pour des travaux de réfection. « Pouvez-vous aussi lister le nombre de plaintes reçues depuis deux ans en lien avec la dégradation de la N60? »

Un total de 25 doléances (avec demandes d’indemnisation) a été enregistré par l’administration du ministre Philippe Henry, a indiqué ce dernier.

«La Nationale 60 n’est pas délaissée»

Dix-neuf plaintes concernent des nids-de-poule, quatre pour des dégradations et le mauvais entretien de pistes cyclables ainsi que deux autres liées à des vibrations et à un soulèvement de dalles de béton.

« Les plaintes sont suivies, de façon juridique, financière et d’intervention sur le terrain, par la direction des routes de Mons et la Sofico. Des mesures de prévention et de protection élémentaires (limitation de vitesse et mention de route dégradée) sont déjà en vigueur, mais elles sont peu respectées par les usagers de la route », soutient M. Henry.

Quatre millions € investis en 2016 et 2018

Au-delà des chantiers d’entretien ordinaires, le ministre wallon de la Mobilité réfute l’idée selon laquelle la N60 serait délaissée par les autorités.

Chiffres à l’appui, il évoque les deux enveloppes de 2 millions € attribuées en 2016 et 2018 à divers chantiers de réhabilitation: la voirie complète de l’A8 jusqu’à la fin des 4 bandes de circulation à Anvaing, la rénovation de la N60 vers Leuze, de la section comprise entre la rue du Mont Doyelle et la limite régionale…

Sécurisation du carrefour de l’Athénée en 2023

Philippe Henry (Écolo) rappelle qu’un budget de 1,7 million€, repris au PIMPT (Plan infrastructures et mobilité pour tous), a été débloqué en vue de sécuriser le carrefour de l’Athénée d’Anvaing. Un projet prévu en 2023.

"La Sofico pourrait aussi libérer prochainement d’autres budgets pour continuer à entretenir la N60 Renaix-Leuze", signale-t-il.

« C’est quand même culotté de considérer que cette voirie n’est pas délaissée », fulmine le conseiller frasnois Michel Delitte, qui insiste par ailleurs sur la dangerosité de certaines pistes cyclables, en raison d’un manque d’entretien. « Balayage, rebouchage des trous et fauchage sont absolument nécessaires. »