Les fourmis danseront au QG de la Maison de Jeunes Vaniche

Sur la petite scène se succéderont les jeunes de la MJ Vaniche à 16 heures, la scène ouverte de Néo Radio à 17 heures et Néolys à 18 heures. Sur la grande scène, la première représentation est programmée pour 19 heures avec Youssef Swatt’s. Le rappeur tournaisien vient de sortir son troisième album intituléPour que les étoiles brillent.

Il sera suivi par Amy Morrey à 20 h 15 et Lady Cover à 21 h 30.

Cette joyeuse troupe entraîne le public dans les mêmes univers musicaux et avec le même esprit de la fête et du voyage que Mister Cover. Mais cette fois, c’est une "Lady" aux commandes!

La soirée se poursuivra encore avec Clemix à 23 heures et Laurent Fly à minuit. En plus de la programmation, l’autre atout majeur de ce festival à ciel ouvert est sa gratuité! Une volonté du Centre culturel pour cette deuxième édition.

En plus d’émoustiller vos oreilles, des animations vous seront proposées tout au long de la journée avec Lunatique Danse & Henri-percu’s. Un skatepark, une fresque et un coin photo vous permettront également de laisser libre cours à vos envies et votre imagination. Rendez-vous le 27 août pour une journée/soirée mémorable!